Murat Kurum: Yusufeli'nde toplam 3 bin 205 konut teslim edilecek

Türkiye tarihi bir projenin daha sonuna geldi.Nefesler tutuldu dünyanın 5'inci büyük barajının açılışı için gözler Artvin'e çevrildi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere Artvin'in Yusufeli ilçesine geldi.İlk olarak Kaymakamlığı ziyaret eden Bakan Kurum, Yusufeli Barajı'nın suları altında kalması nedeniyle ilçenin taşınma sürecinin sürdüğü yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, 22 Kasım Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle barajın su tutmaya başlayacağını ve yeni yerleşim merkezindeki konutların vatandaşlara teslim edileceğini duyurdu.İlçede yapılan kazı ve dolgu çalışmalarıyla 1,5 milyon metreküp yerleşim alanı oluşturulduğunu belirten Kurum, 'Yusufeli'nde yapmış olduğumuz çalışma çerçevesinde 17 milyon metreküp kazı yapıldı. Bu yerleşim alanında 10 milyon metreküp de dolgu yapıldı ve bu sayede 1,5 milyon metrekare yerleşim alanı çıkarıldı.Bu yerleşim alanının 750 bin metrekaresi de yeşil alan. Yeşil alan da burada inşallah meyve ağaçlarımızla, çınarlarımızla, çamlarımızla, ıhlamur ağaçlarımızla birlikte yeşilin içinde bir yerleşimi Yusufeli'ne sunuyor olacağız.Yerleşim alanında 2 bin 698 konut, 285 ticari ünite, 37 sanayi esnafımızı burada işlerini sürdürebilmesi amacıyla sanayi dükkanları, 25 yataklı bir devlet hastanemiz, 24 ve 12 derslikli 2 lisemiz, 16 derslikli meslek lisemiz, ki burada gençlerimiz meslek lisesinde meslek sahibi olsunlar diye. Yine ortaokullarımız, anaokullarımız ve öğrenci yurdumuz var. Burada da öğrencilerimiz huzur, güven içerisinde eğitimlerini alacaklar. Yine ilçemizin ihtiyaç duyduğu sağlık ocağı, ilçe jandarma komutanlığı, belediye ve kaymakamlık binamız, camimiz planlandı ve tamamlandı.Yine yerleşim yerlerinde su tutulmasıyla birlikte su altında kalma ihtimali olan köylerimiz var. Orada da vatandaşlarımızı en güvenli alanlara çıkarmak amacıyla 521 köy konutumuzun inşasını da 7 köyümüzde tamamladık. Toplamda 3 bin 205 konutumuzu inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte vatandaşlarımıza önümüzdeki salı günü teslim edeceğiz' diye konuştu.20 yılda birçok eserin millete kazandırıldığını ifade eden Kurum, 'Bu projeye başladığımızda 'nasıl yapacaksınız' diye aynı eleştirileri bugün olduğu gibi geçmişte de duyuyorduk. Evelallah yaparız dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz 20 yılda birçok eseri milletimize kazandırdık.Yeni Yusufeli'ni de ve barajımızı da yapacağız, teslim edeceğiz demiştik. Hamdolsun Devlet Su İşlerimiz bu süreci tamamladı. TOKİ'miz yeni yerleşim alanlarının inşasını tamamladı ve huzurlu bir şekilde de vatandaşlarımızın taşınma sürecini yürüteceğiz. Biz hep söylüyoruz; gücümüzü milletimizden, devletimizden alıyoruz. Ecdadımız, atalarımız bu topraklarda gerçekten büyük mücadeleler verdiler' dedi.Yusufeli Barajı'nın 2,5 milyon vatandaşın enerji ihtiyacını karşılayacağını kaydeden Kurum, şunları kaydetti:'Yusufeli'ndeki baraj, dünyanın 5'inci büyük barajı olması dışında da 2,5 milyon vatandaşımızın enerji ihtiyacını karşılayacak önemli bir şaheser. Bu anlamda da vatandaşımızla birlikte devlet-millet dayanışmasının en önemli örneğini de bu baraj yapımında göstermeye çalışıyoruz. Kimsenin, hiçbir yerin geride bırakılmadığı ve topyekûn vatandaşımızla nasıl afette, selde beraber olduysak iskan projesinde de vatandaşlarımızın yeni yerleşim alanında mutlu, huzurlu bir şekilde yerleşimini sağlamak amacıyla TOKİ başkanlığımız eliyle burada konutlarımızın inşasını gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz proje aslında 'bir Türk mucizesi' diye ifade edeceğimiz önemli bir şaheser olacak. Yusufeli'miz geçmiş yıllarda baktığınızda birçok kez taşınmış ve inşallah bu taşınma da son olacaktır ve yeni Yusufeli'ni burada gençlerin, vatandaşlarımızın, hanım kardeşlerimizin mutlu olduğu, spor alanlarında, okullarında vakit geçirebildiği, sporlarını yapabildiği, esnafımızın huzurlu bir şekilde ticaretini yapabileceği bir anlayışla tasarlandı. İnşallah bu projeyi layıkıyla vatandaşımıza eşlim edeceğiz.' Bakan Kurum, konuşması sonrası yeni ilçede incelemelerini sürdürdü.