Türkiye'nin sır gibi saklanan iki füzesi: Menzili bin km'ye kadar çıkabilir

İHA ve SİHA teknolojisinde dünya liderliğine oynayan Türkiye, füze teknolojisinde de üst lige çıkmaya hazırlanıyor.

İHA ve SİHA teknolojisinde dünya liderliğine oynayan Türkiye, füze teknolojisinde de üst lige çıkmaya hazırlanıyor. Yunanistan'da büyük paniğe yol açan 561 kilometre menzilli Tayfun Balistik Füzesi'nin atış testlerinin gerçekleştirilmesinin ardından iki 'sır' füze daha geliyor. Savunmadaki Türkler programı bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Cenk ve Gezgin füzelerini gündemine aldı.