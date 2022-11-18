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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Aşkabat'ta Ulusal Konsey Meclis Genel Kuruluna hitap etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Aşkabat'ta Ulusal Konsey Meclis Genel Kuruluna hitap etti. Türk dünyasının küresel jeopolitiğin merkezi haline geldiğini vurgulayan TBMM Başkanı Şentop, Türkiye ile Türkmenistan parlamentoları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin de önemli olduğunu söyledi.

Ekleme: 18.11.2022 - 12:18 Güncelleme: 18.11.2022 - 12:18 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Aşkabat'ta Ulusal Konsey Meclis Genel Kuruluna hitap etti
Türkiye ile Türkmenistan'ın, tarih, kültür ve dini bir olarak ortak bir geçmiş ve medeniyeti paylaştıklarını vurgulayan Şentop, "Ortak geleceğimizin inşasını da buralardan aldığımız güç ile yapacağız. Ortak geleceğimizi inşa etmeye başladığımız en önemli dönüm noktalarından birisi de Türkmenistan'ın bağımsızlığını kazanmasıyla, bağımsız Türkmenistan'ı ilk tanıyan ülke olarak 30 yıl önce Aşkabat'taki ilk büyükelçiliği açmamız oldu." diye konuştu.

Türkiye ve Türkmenistan'ın, 90'lı yıllara nazaran çok daha güçlü olduklarının altını çizen Şentop, "Türkiye ve Türkmenistan, uluslararası ihtilaflarda barış ve adaletten yana tutumuyla uluslararası toplumda saygın bir yere sahip iki kardeş ülkedir." ifadesini kullandı.

Şentop, Türkiye'nin, izlediği barışçıl ve girişimci dış politika gereği, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Konseyi'nin kurucularından, NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) başat üyelerinden, Avrupa Birliği üyeliğine aday, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurucusu, pek çok bölgesel teşkilatın da parçası olduğunu anlattı.

BÖLGESEL İŞ BİRLİKLERİNİN ÖNEMİ

Ekonomi alanında gerçekleştirdiği atılımlarla Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline geldiğini belirten Şentop, "Diğer taraftan, çatışma ve istikrarsızlıklarla çevrili bir coğrafyada, Suriye'deki insani trajedinin sona erdirilmesinden Rusya-Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulmasına kadar girişimci ve insani dış politikasıyla çevresinde bir barış ve refah kuşağı oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

BM'nin, kuruluş amaçlarında öngörülen misyonu yerine getirmekten çok uzakta olduğuna dikkati çeken Şentop, "Geçtiğimiz yüzyılın sorunlarına ve ihtiyaçlarına çözüm ve cevap olmak üzere kurulan uluslararası sistemin aktörleri ve kurumları bugünün gerekliliklerine ayak uyduramıyor, dertlerine çare üretemiyor." dedi.

Söz konusu duruma örnek olarak Azerbaycan, Gürcistan ve Ukrayna'da yaşananları örnek gösteren Şentop, "Bu süreçler yeni bir uluslararası sistem arayışı, Birleşmiş Milletlerde yeni bir yapı ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Bu ortamda, bölgesel iş birlikleri, uluslararası dayanışma ve iş birliği daha fazla önem kazanıyor." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE TÜRKMENİSTAN ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ

Şentop, krizlerle mücadele kadar krizlerin bazı fırsatları da barındırdığına işaret ederek "Ülkelerimiz arasında ekonomiden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye uzanan geniş yelpazedeki iş birliği imkanlarını da değerlendirmeliyiz." dedi.

Türkiye ile Türkmenistan'ın birlikteliğinin dünya istikrarı için önemli katkılar sağlayacağını anlatan Şentop, "Uluslararası güvenlik, refah ve huzurun temini noktasında yükümlülüklerini üstlenen ve bunu layıkıyla yerine getirme gayretindeki ülkelerimizin birlikteliği sadece bölgenin değil tüm dünyanın güvenlik ve istikrarına her daim katkı sağlayacaktır. Tarihin akışının değişmeye başladığı bugün, yeniden inşa edilecek küresel sistemin, hak, adalet, insaniyet ve hürriyet mizanlarıyla tüm insanlığa fayda sağlayacak şekilde nazmedilmesine, Türk Devletleri olarak birlikte hizmet etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Türk dünyasının küresel jeopolitiğin merkezi haline geldiğini vurgulayan TBMM Başkanı Şentop, Türkiye ile Türkmenistan parlamentoları arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin de önemli olduğunu söyledi.
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