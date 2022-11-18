Hastane savaş alanına döndü! Serum takılan demirle saldırdılar!

Korkunç olay, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. İddialara göre; husumetli 2 grup, hastane koridorunda karşılaştı.Taraflar birbirine sataşınca ortalık bir anda karıştı. İki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Serum takılan demir çubuklarla birbirlerine vuran tarafları, hastane personeli ayırdı.Cep telefonu kamerasıyla da görüntülenen kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.