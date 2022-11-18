İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada, Son 12 ayda; 200 terör eylemi güvenlik güçleri tarafından engellendiğini belirtti. 2016 - 2022 yılları arasında bin 248 teröristin, 393'ü ifadelerinde PKK'ya HDP aracılığı ile katıldığını söylediğini belirten Bakan Soylu, "Mersin’deki de, İstiklal Caddesi’ndeki saldırı da Münbiç’ten oldu. Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2023 bütçeleri üzerinde sunum yapıyorTerörle mücadelede, terörün ilk kez ülke gündeminin alt sıralarına indiğini söyleyen Bakan Soylu, 'Bilinmesi lazım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti dağdaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmektedir.Son 12 ayda; 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmiştir. 2016 - 2022 yılları arasında bin 248 teröristin, 393'ü ifadelerinde PKK'ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor.' dedi.Soylu, 'Mersin'deki de, İstiklal Caddesi'ndeki saldırı da Münbiç'ten oldu. Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir.' dedi.