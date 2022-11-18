Bakan Dönmez'den 'Karadeniz Gazı' açıklaması

Türkiye enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için azimle devam eden çalışmalarının meyvelerini almak üzere.Dünyanın en geniş sondaj ve sismik tarama filolarından birini oluşturun Türkiye, mutlu sona çok yakın.Türkiye'nin bu kapsamdaki en büyük adımı ise Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervi.Rezerv tespitinin ardından gazın çıkartılması ve 2023'te kullanıma başlaması için ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazı çalışmalarıyla ilgili NTV'de açıklamalarda bulundu.''Kara ve denizde boru serim işlemi bitti.' diyen Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:'280 tonluk bir kilit ekipman Türkiye'ye getirildi. Hedefimiz 2023 Mart ayında vatandaşla buluşturmak. 4 yıl sonra konutlardaki gazın tamamını karşılayacak.''Bakan Dönmez, vatandaşlar tarafından merak edilen 'Karadeniz gazının fiyatlara indirim olarak yansıyacak mı?' sorusunu da yanıtladı.''Doğalgazda sübvansiyon oranı yüzde 75.' diyen Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:'Doğalgazın üretilmesiyle vatandaşımıza gereken yardımları yapmak için elimizden geleni yapacağız. Buz gazla hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak'.'