Tuzla Belediye Başkanı Şadı Yazıcı: İmamoğlu döneminin kıyası Sözen dönemidir

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, geçen ay düzenlenen Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin üçüncü etabının hizmete açılışı töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İBB Başkanlığı döneminde tesisin temelini attığı ve birinci etabının açılışını yaptığı için teşekkür ettiği sırada önce protesto edilmiş, konuşma sonrasında da salondaki bir güruhun saldırısına uğramıştı.Başkan Yazıcı, yaşanan olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı televizyon programları ve açılış törenlerinde kendisini suçlaması üzerine açıklamalarda bulundu. 16 Kasım'daki bir televizyon programında İmamoğlu'nun ithamlarına devam etmesinin ardından Başkan Yazıcı programa bağlanmak istedi. Format nedeniyle programa bağlanamayan Yazıcı, sosyal medya hesabından ithamlara sert cevap verdi.Ekrem İmamoğlu'nun ithamlarına cevap vermek üzere hazırlanmış, ancak meseliyi uzatmamak amacıyla yayınlanmamış açıklama videosunu da başkan Yazıcı açıklamasına ekledi.Youtube'da yayınlanan açıklamada Başkan Yazıcı, ithamlara cevap verirken İmamoğlu dönemiyle ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun Tuzla'daki projeyle ilgili Nurettin Sözen dönemine atıf yapmasına dikkat çeken Başkan Yazıcı, “Bir İSKİ yatırımının bahis konusu olduğu tartışmada Nurettin Sözen ve Ergün Göknel döneminin referans olarak gösterilmesi mevcut yönetimin Nurettin Sözen ve Ergün Göknel döneminin bir devamı olduğunun da ilanıdır. Bu hatırlatmayla Sayın İBB Başkanı, isteyerek ya da istemeyerek kendi dönemi için bir kıyas oluşturmuş oldu. Artık İBB'nin bu dönemini Nurettin Sözen dönemi ile kıyaslayabiliriz. Böyle giderse dönemin sonunda İstanbul, Nurettin Sözen dönemini dahi mumla arayacak hale gelebilir” dedi.Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, geçen ay düzenlenen Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin üçüncü etabının hizmete açılışı töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İBB Başkanlığı döneminde tesisin temelini attığı ve birinci etabının açılışını yaptığı için teşekkür ettiği sırada önce protesto edilmiş, konuşma sonrasında da salondaki bir güruhun saldırısına uğramıştı. Başkan Yazıcı, yaşanan olayın arından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı televizyon programları ve açılış törenlerinde kamuoyunu yönlendirmek üzere yaptığı açıklamalara yayınladığı videoda cevap verdi.Sosyal medya hesaplarından yayımladığı videoda yaşanan saldırı olayının öncesini ve sonrasını, düzenlenen Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin tarihçesini anlatan Başkan Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul'un CHP'li son Belediye Başkanı Nurettin Sözen'in katıldığı Boğaziçi Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı açılış törenine Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalara da değindi.Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Geçtiğimiz günlerde bir tahammülsüzlüğün, İstanbul'a yakışmayan bir şiddetin ortasında kaldım. 27 Ekim 2022 Çarşamba günü, geçmiş olsun dilekleri ile desteklerini beyan eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederek hadiseyi kapattım. İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, maalesef konuyu kapatmadı. Hadisenin ardından katıldığı programlarda yaşanan meseleye tutarsız atıflar yaptı. Şahsım ve mensup olduğum siyasi görüşe sözlü saldırılarda bulundu. Sayın Başkan, gerçeklerin söylenmesinden çok incinmiş. Sözleriyle, meseleyi kapatmama maalesef müsaade etmedi. Bu açıklamayı bu yüzden yapıyorum. Öncelikle kendisinden sağduyu beklerdim. Bir geçmiş olsun mesajı olsa mutlu olurdum. Ben davet edildiğim bir açılışa gittim. 8 yıl AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı yapmış, Tuzla Belediye Başkanlığında 3'üncü yılını yapan sorumlu bir siyasetçi olarak, kendisi dahil projede emeği bulunanlara teşekkür ettim” dedi.Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Kutuplaştırmanın, nezaketsizliğin, söz hakkına saygısızlığın tarihe geçecek bir formuyla karşılaştım. Tahammül edemeyeceğim hakaretler nedeniyle kendisine söyleyerek alandan ayrıldım. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı şiddet vuku bulurken konuşmaya başladı. Beni provokasyon ile suçladı. Galeyana gelmiş olan güruha şahsımı hedef gösterdi. Konuşmasının devamında öfke krizine kapıldığını sadece kendisine değil, hiç kimseye yakışmayacak ifadelerle, kibir ve nezaketsizlikle saldırıyı sözlü olarak devam ettirdiğini daha sonra öğrendim. Ayıp etti. Neden bu denli öfkelendiği psikolojinin ve sosyolojinin konusudur. Doktor bir siyasetçi olarak tepkisini anlamaya çalıştım. Açılış öncesinde paylaşımlarına baktım. İllüzyonunu bozmuş olduğumu gördüm. Sanırım bu yüzden öfke nöbetine kapıldılar. Kendisinin 3,5 yıllık dönemiyle İBB'nin geçmiş 25 senesini kıyasladığımı iddia etmiş. Hayır, öyle değil. Salondaki bir güruhun Cumhurbaşkanımıza yönelttiği saygısızlık üzerine, Cumhurbaşkanımız İBB Başkanıyken sadece 3,5 yılda Tuzla'ya yaptıklarından bazılarını söyledim” dedi.Başkan Yazıcı,” Sayın İBB Başkanı gerçeklerin söylenmesinden çok incinmiş olmalı ki, Esenyurt'ta katıldığı bir programda yine bizi anmış. İstanbul'un en batısından, İstanbul'un en doğusuna nezaket transfer etmiş. Yaşanan hadise nedeniyle bir geçmiş olsun mesajı olsaydı belki nezaketten bahsedebilirdi. Ancak hadiseyi küçük göstermeyi, nezaket öğretmeyi tercih etmiş. Yine hızını alamamış olmalı ve daha sonra düzenlenen CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir programda yine bize göndermelerde ve suçlamalarda bulunmuş. Eski İBB Başkanı Sayın Nurettin Sözen'in de katıldığı organizasyonda, Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin yer tahsisinin ve temel atmasının Nurettin Sözen döneminde yapıldığını ifade etmiş. Bu konuşmasında hakkı kerhen de olsa teslim etmiş. Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkürü esirgememiş. Sayın Başkana hatırlatılmalı, Nurettin Sözen döneminde Tuzla arıtmanın hali, o dönem İSKİ'nin hali neyse odur. İlgililer kayıtlardan bakabilirler. Tesis Dünya Bankası kredisiyle 1990 yılında ihale edilmiş. 4 yılda sadece temel kazıları başlamış. O dönemle bağlantısı bu kadar. Tesisin temeli Sayın Cumhurbaşkanımızın Belediye Başkanlığı döneminde 28 Kasım 1994'te atılabilmiş. Birinci etap 31 Ekim 1998 tarihinde tamamlanarak Cumhuriyetin 75'inci yılına armağan edilmiş. Arıtma Tesisi alanının dönem fotoğraflarında kimin ne düzeyde iş yaptığı ortadadır. İSKİ faaliyet raporlarından da hadise takip edilebilir” dedi.Başkan Yazıcı, Boğaziçi Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı açılış töreninde Ekrem İmamoğlu'nun Nurettin Sözen'e atıfta bulunmasını değerlendirerek,” İBB Başkanı'nın bahsi geçen son toplantıda Sayın Nurettin Sözen'e atıf yapması siyaseten çok dramatik. Önce şunun altını tekrar çizeyim. Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, fikir ve proje açısından 1990 öncesine, rahmetli Turgut Özal'a, Sayın Dalan dönemine kadar uzanan bir proje. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştirilen bir hayal. Nurettin Sözen döneminde neler yapıldığını biliyoruz. Ancak tahsisin o dönemde mi daha önce mi yapıldığını bilmiyoruz. Bu bilgi hali hazır İBB Başkanı'nın aktardığı, teyide muhtaç bir bilgi. Bunu bilseydim, kendisinin ismini anmayı yine de tercih etmezdim. Kitle, Nurettin Sözen döneminden bahsedilmesini tahrik olarak kabul edebilirdi. Bu gerçekten bir tahrik olurdu. Çünkü o dönem İstanbul'un felaket dönemidir. CHP'lilerin bile hatırlamak istemeyeceği bir karanlıktır. O dönem, susuzluk, yolsuzluk ve çaresizliktir. Bir İSKİ yatırımının bahis konusu olduğu tartışmada Nurettin Sözen ve Ergün Göknel döneminin referans olarak gösterilmesi mevcut yönetimin Nurettin Sözen ve Ergün Göknel döneminin bir devamı olduğunun da ilanıdır. O dönemin nasıl bir dönem olduğunu gençler bilmeyebilir. Ama internetten araştırarak öğrenebilirler. Bilen hiç kimse, o dönemi hatırlamak, hatırlatmak istemez. Bu hatırlatmayla Sayın İBB Başkanı, isteyerek ya da istemeyerek kendi dönemi için bir kıyas oluşturmuş oldu. Artık İBB'nin bu dönemini Nurettin Sözen dönemi ile kıyaslayabiliriz. Böyle giderse dönemin sonunda İstanbul, Nurettin Sözen dönemini dahi mumla arayacak hale gelebilir” ifadelerini kullandı.