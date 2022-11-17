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Son dakika | Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr Aslı Baykal: Artık sağ-sol yok, milli ve gayrimilli var

CHP'den istifa etmesi uzun süre konuşulan eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal Türk siyasetinde bir dönüşüm yaşandığını ve bu dönüşümde yeni cephelerin milli-gayrimilli cepheler olduğunu söyledi. Baykal Taksim’deki hain terör saldırısının ardından terörün ekmeğine yağ sürecek çıkışlarla gündeme gelen muhalefeti de çarpıcı ifadelerle eleştirmişti.

Son dakika | Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr Aslı Baykal: Artık sağ-sol yok, milli ve gayrimilli var
Ekleme: 17.11.2022 - 10:27 Güncelleme: 17.11.2022 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
Son dakika | Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr Aslı Baykal: Artık sağ-sol yok, milli ve gayrimilli var
CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın kızı Biyokimya mühendisi Aslı Baykal'dan çarpıcı bir siyasi analiz geldi. Baykal Türkiye'de artık siyasetteki ayırşmaların ortadan kalktığını ve bunun yeni millilik ve gayrimillilik üzerinden yeniden konumlandığını aktardı. CHP'den geçtiğimiz haftalarda istifa Baykal son olarak Taksim'deki hain terör saldırısı sonrası söylemleri nedeniyle muhalefeti eleştirmiş ve 'Devleti ve kurumları zan altında bırakıyorlar' demişti.


ASLI BAYKAL'DAN ÇARPICI ANALİZ:
ARTIK SAG-SOL YOK, MİLLİ-GAYRİMİLLİ VAR

Kendisinin bu ayrışmada 'milli' saflarda yer aldığını vurgulayan Aslı Baykal Twitter üzerinden 'Türkiye siyasal haritası artık sağ-sol, laik-dindar, Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrışmıyor. Türkiye siyasal haritası artık milli ve gayrımilli olarak ayrışıyor' ifadelerini paylaştı.

'TÜRKİYE'NİN ÇOĞUNUN BU SAFTA OLDUĞU GÖRÜLECEK'

Devamında da Baykal, 'Ben elbette milli saftayım. Önümüzdeki günlerde solcu, laik, alevi ve Kürtlerin çoğunluğunun da milli saflarda olduğu ortaya çıkacaktır. Türkiye'yi seviyor, devletine güveniyor, halkını kimlik ayırmadan seviyorum' dedi.

'DEVLET VE KURUMLARINI ZAN ALTINDA BIRAKIYORLAR'

Baykal muhalefetin Taksim İstiklal'deki terör saldırısı sonrasında yaptıkları çelişkili, cılız ve devlete yönelik saldırgan açıklamalar nedeniyle muhalefeti eleştirmiş ve 'Terör saldırıları iktidara yarıyor, gibi bir söylem üreterek devleti ve kurumlarını zan altında bırakmaya çalışıyorlar. Siz de terörle mücadele edin o vakit, size de yarasın. Bir maniniz mi var?' demişti.


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Son dakika | Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr Aslı Baykal: Artık sağ-sol yok, milli ve gayrimilli var
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