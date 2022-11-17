Pençe Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit operasyonunda P.Uzm. Çvş. Sinan İnak şehit düştü.
rak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde P.Uzm. Çvş. Sinan İnak şehit edildi.
Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.
MSB: 'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 17 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit oldu.'
Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.
MSB: 'Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 17 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit oldu.'