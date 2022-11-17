Metrobüste sokak köpeği tartışması

Her gün Türkiye'nin farklı illerinde sokak köpekleri yüzünden birileri canından oluyor..Sürekli artan başıboş köpek nüfusu tehlike saçmaya devam ediyor. Sadece 2022 yılında, sokak köpekleri nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti.Bu durum hayvansever kitle ile halkı karşı karşıya getirmeye başladı. Son olarak metrobüse binen başıboş bir sokak köpeği tartışmalara neden oldu.Köpekten korkan kadının araçtan indirilmesini istediği köpeğe bazı yolcular sahip çıkarak kadına tepki gösterdi.Yaşanan tartışmanın ardından köpekten korkan kadın metrobüsten inerken, sokak köpeği yolculuğuna devam etti.