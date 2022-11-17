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İstiklal bombacısının savcılık ifadesi ortaya çıktı! 'Türkiye'ye gelme talimatını YPG'den aldım'

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın savcılık ifadesinin detayları belli oldu. Albashır'ın ifadesinde, Türkiye'ye gelme talimatını YPG'den aldığını ve çantada bomba olduğunu bilmediğini belirterek "Elledim çantayı içindeki yumuşak bir şeydi, üstte cips falan vardı. Altında yumuşak bir şey vardı. Uyuşturucu sandım. Bıraktım" dediği öğrenildi.

İstiklal bombacısının savcılık ifadesi ortaya çıktı! 'Türkiye'ye gelme talimatını YPG'den aldım'
Ekleme: 17.11.2022 - 19:17 Güncelleme: 17.11.2022 - 19:26 / Editör: Ozge Selin
İstiklal bombacısının savcılık ifadesi ortaya çıktı! 'Türkiye'ye gelme talimatını YPG'den aldım'
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 49 şüpheli, bugün sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüphelilerin ifadeleri, terör savcılarının bulunduğu 7'nci katta alındı. Saat 11.00 sıralarında başlayan ifade işlemleri için 29 savcı görevlendirildi. Bazı şüpheliler için tercüman ve CMK'dan atanan avukatlar hazır bulundu. Şüpheliler, nezarethaneden polis eşliğinde savcılık katına çıkarıldı.

SORGUSU 5 SAAT SÜRDÜ

Şüpheli Ahlam Albashır'ın savcılık sorgusu saat 16.30 sıralarında tamamlandı. Tüm şüphelilerin sorguları ise 17.00 sıralarında bitti. Savcılık şüpheliler ile ilgili tutuklama durumunu değerlendiriyor.

'TÜRKİYE'YE GELMEMİ YPG İSTEDİ'

Öte yandan Ahlam Albashır'ın savcılık sorgusuna ilişkin detaylar belli oldu. Kimlik sorgusunda 20 yaşında Arap kökenli Müslüman olduğunu belirten Ahlam Albashır'ın 6 kardeş olduklarını ve 3'ü Suriye'deki savaşta öldüğünü söyledi. YPG'li olduğunu kabul eden Albashır'ın, örgütün kendisinden Türkiye'ye gitmesini istediğini söylediğini belirterek 'Ama niye gitmem gerektiğini söylemediler, beni ailemle tehdit ettiler' dedi. Bilal ile birlikte Türkiye'ye geldiğini söyleyen Albashır, Taksim'e olay öncesi üç kere gezmeye gittiğini, patlamanın olduğu sefer dördüncü kez Taksim'de olduğunu ifade etti.

ÇANTADA BOMBA OLDUĞUNU BİLMİYORMUŞ

Olay günü Bilal ile Taksim'e gittiklerini belirten Ahlam Albashır, çantada bomba olduğunu bilmediğini ileri sürdü. Albashır, 'O geri döndü. Ben oturdum, orada beklerken Hacı kod adlı kişiden telefon geldi. 'Çantayı bırak ordan ayrıl' dedi. Elledim çantayı içindeki yumuşak bir şeydi, üstte cips falan vardı. Altında yumuşak bir şey vardı. Uyuşturucu sandım. Bıraktım. Gitmeye başladım. Parfüm bakıyordum, o arada patlama oldu, parfümü de bıraktım kaçtım. Taksiye bindim, taksici telefonda ne olduğunu gösterince anladım. Esenler'e atölyeye gittim' dediği belirtti.
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İstiklal bombacısının savcılık ifadesi ortaya çıktı! 'Türkiye'ye gelme talimatını YPG'den aldım'
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