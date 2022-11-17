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ABD’li senatörden küstah sözler! Türkiye’ye böyle saldırdı

Daha önce de Türkiye’ye yönelik saldırgan tutumuyla bilinen ABD’li Bob Menendez, bir kez daha haddini aşan ifadeler kullandı. ABD ile devam eden F-16 görüşmelerini hedef alan Yunan asıllı senatör, Rum Kesimi’nden isimlerin de bulunduğu görüşmede Türkiye’nin saldırgan bir ülke olduğunu söyledi.

ABD’li senatörden küstah sözler! Türkiye’ye böyle saldırdı
Ekleme: 17.11.2022 - 14:37 Güncelleme: 17.11.2022 - 14:42 / Editör: Ozge Selin
ABD’li senatörden küstah sözler! Türkiye’ye böyle saldırdı
Yunanistan'a yakınlığı ile bilinen ve Türkiye karşıtlığı ile anılan ABD'li Senatör Bob Menendez, küstah girişimlerine devam ediyor.

Daha önce de ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışlarına karşı çıkan, Yunanistan-Türkiye geriliminde Atina yönetiminden taraf olduğu her fırsatta tekrar eden Menendez, provokasyonlarına yenisini ekledi.

'F-16 SATIŞINI ONAYLAMAYACAĞIM'

ABD'de gerçekleşen ara seçimlerin ardından bazı siyasi isimler, Türkiye karşıtı girişimlerini artırdı. Ara seçimlerde yeniden seçilen Yunan asıllı ABD'li siyasetçi Chris Pappas önderliğindeki bir grup Türkiye'ye F-16 satışının engellenmesi için çok sert bir mektup yazdı. Pappas ve 20'den fazla ismin imzasının bulunduğu mektupta, Türkiye'ye F-16 ve modernizasyon kitlerinin satılmaması için talepte bulunuldu ve gerekçeler gösterildi.

Mektubun gündeme gelmesinin ardından Rum Kesimi'nden de isimlerin bulunduğu bir etkinliğe katılan Menendez, benzer çağrıları yineledi. ABD Senato'su Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Menendez, ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ellerine F-16 savaş jetleri vermemeli. Bütün bölgede saldırganlığı bırakmadan Türkiye'ye herhangi bir F-16 uçağının satışına onay vermeyeceğim' ifadelerini kullandı. Hemen ardından Kıbrıs sorununa değinen Menendez, Kıbrıs'tan bütün Türk askerlerinin ayrılması gerektiğini söyledi.

ABD’li senatörden küstah sözler! Türkiye’ye böyle saldırdı

'TÜRK ASKERİ KIBRIS'I TERK ETMELİ'

Menendez, 'Ben Kıbrıs sorununun uzun bir süredir destekçisi olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bildiğiniz gibi ben Güney Kıbrıs'ın toprak bütünlüğüne tamamen kendimi adadım' ifadesini kullandı. Bir süre önce, Biden yönetiminin Kıbrıs Rum Kesimi'ne uygulanan silah ambargosunu kaldırdığını hatırlatan Menendez, 'Bu önemli bir gelişme fakat daha yapacak işlerimiz var' dedi. Menendez ayrıca 'Kıbrıslılar, New Jerseyliler ve bütün Amerikalıların bir araya gelince yapamayacakları şey yok. Kıbrıs adasındaki bütün Türk askerlerinin gittiğinden emin olalım' sözlerini kullandı.

ABD’li senatörden küstah sözler! Türkiye’ye böyle saldırdı


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