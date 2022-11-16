Rize'de acı olay: Kestiği ağacın altında kalarak feci şekilde can verdi
Rize'nin Çayeli ilçesinde kestiği ağacın yamaçtan yuvarlanması sonucu altında kalan Mustafa Küçüksarı (57) hayatını kaybetti. Olayda Küçüksarı'nın yanında bulunan Hüseyin Yıldız (53) ise yaralandı.
Olay ilçenin Büyükköy Beldesi'ne bağlı Derecik Köyü'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Mustafa Küçüksarı ve arkadaşı Hüseyin Yıldız, kışlık yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için bahçede bazı ağaçları kesti.
KESTİĞİ AĞAÇ ÜZERİNE YUVARLANDI
Küçüksarı ve Yıldız, yamaç araziden yuvarlanan tomruğun üzerlerine devrilmesi sonucu yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Tedavi altına alınan Mustafa Küçüksarı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Yıldız'ın tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KESTİĞİ AĞAÇ ÜZERİNE YUVARLANDI
Küçüksarı ve Yıldız, yamaç araziden yuvarlanan tomruğun üzerlerine devrilmesi sonucu yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Tedavi altına alınan Mustafa Küçüksarı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Yıldız'ın tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.