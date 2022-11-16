NASA, Ay görevi için SLS roketini fırlattı

NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği 'SLS' isimli devasa roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.Şimdiye kadar birçok kez ertelendiNASA, provalarını tamamladığı SLS roketini, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden daha önce iki kez fırlatılmaya çalıştı. Ancak roketin motorunda yer alan yakıt sorunu ve fırtınalar, görevin birkaç kez ertelenmesine neden olmuştu.NASA SLS roketini fırlattıNASA, haftalarca süren teknik aksilikler ve kötü hava koşullarından sonra dev SLS roketini başarıyla uzaya fırlatıldı.Artemis programının ilk ayağı olacak olan görev kapsamında NASA, bugüne kadarki en güçlü fırlatıcı roket sistemi olan SLS roketini ve astronotların içinde bulunacağı Orion uzay aracını kullanacak. Ancak SLS roketi, yalnızca keşif amaçlı olacağı için astronotsuz görev yapacak.