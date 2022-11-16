  • USD: 18,59 - 18,63
  • EURO: 19,35 - 19,39
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Macron'dan Erdoğan itirafı: Çok etkin rol oynuyor

Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşsn Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Savaşın tarafları olmamalarına rağmen barışın sağlanması için çalışmaları gerektiğini belirten Macron, "Erdoğan, bu konuda çok etkin bir rol oynuyor." dedi.

Macron'dan Erdoğan itirafı: Çok etkin rol oynuyor
Ekleme: 16.11.2022 - 16:42 Güncelleme: 16.11.2022 - 16:44 / Editör: Ozge Selin
Macron'dan Erdoğan itirafı: Çok etkin rol oynuyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlediği basın toplantısına, Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşen füze nedeniyle hayatını kaybedenler için Polonya yetkililerine başsağlığı dileklerini ilettiğini söyledi. Tüm gerekli iş birliği için Polonya'nın yanında olduklarını dile getiren Macron, mevcut durumda bundan kimin sorumlu olduğunu söylemenin imkanı olmadığını ifade etti.

'SAVAŞ İSTEMEDİĞİMİZİ GÖSTERDİK'

Macron, ayrıca dün Rusya'nın Ukrayna'ya 85 füze atması sonrası Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenksy ile de görüştüğünü kaydetti. G20 liderlerinin çok büyük bir kısmının savaşı istemediğini ifade ettiğini belirten Macron, 'Buradan dünyaya, savaşın son bulması için G20 çok net bir mesaj gönderdi. Zirvenin ilk önemli sonucu şu ki, G20 savaşı görmezlikten gelmedi ve büyük çoğunluk Ukrayna'daki savaşı kınadı. G20 ekonomik bir oluşum olmasına rağmen savaşı istemediğini açıkça gösterdi.' ifadelerini kullandı.

'ÇOK ETKİN BİR ROL OYNUYOR'

Macron, savaşın tarafları olmamalarına rağmen barışın sağlanması için çalışmaları gerektiğini dile getirerek, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu konuları görüştük. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda çok etkin bir yol oynuyor.' değerlendirmesinde bulundu.

'İSTANBUL'DAKİ ANLAŞMA SAYESİNDE...'

Zirvenin önemli konularından birinin gıda güvenliği olduğunu belirten Macron, İstanbul'daki tahıl anlaşmasının uygulanması sayesinde gıda fiyatlarının düştüğünü dile getirdi. Macron, 'Tahıl koridoru anlaşması, bu hafta sonu kesinlikle yenilenmeli.' dedi. Rusya'nın gübre ihracatına daha önce ek gübre getireceğini açıkladığını anımsatan Macron, bunun uygulanmasıyla engeller yaratmanın 'sorumsuzluk' olacağını ifade etti.

Macron, özellikle Afrika'ya gübre tedarikinin sürmesi için bir program başlatıldığını ve bu kapsamdaki ilk gönderimin gelecek hafta yapılacağını bildirdi. Afrika ülkelerinin gübre üretimini artırmak için finans kuruluşlarıyla da çeşitli görüşmeler yapıldığını kaydeden Macron, tarım ve gıda ürünleri akışının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğine işaret etti.

Fransız Cumhurbaşkanı, Fransa'nın Afrika Birliği'nin G20'ye tamamen entegre olmasını desteklediğini dile getirdi. Macron, İran'da tutuklu bulunan Fransız vatandaşlarını anımsatarak, bunları 'rehine' olarak nitelendirdi.
İstiklal Caddesi saldırganı talimatı kimden aldığını açıkladı
Macron'dan Erdoğan itirafı: Çok etkin rol oynuyor
Taksim’deki patlamada eşini ve kızı Ecrin’i kaybetmişti: Acılı annenin sözleri kahretti!
Bakan Bozdağ'dan başörtüsü anayasası ile ilgili açıklama
Küresel sapkınlığa karşı tüm dünya ayaklandı: LGBT lobisine karşı Rusya da harekete geçti
Görüşmeler sessiz sedasız yürütüldü: Türkiye Akdeniz İş Birliği Programı'na dahil olmak istiyor
NATO'da Genel Sekreteri Stoltenberg: Bilinçli bir saldırı olduğuna dair kanıt yok
Yavuz Ağıralioğlu: Kral da kralcı da değiliz
Bütçe yetersizliğini bahane ederek çalışma durduran İBB'den 114 milyon liralık film ihalesi
İETT otobüsünün şoförü, yolcularla tartıştı
Yunan basınının yalanı ortaya çıktı! Türkiye'ye attıkları iftirayı kendi vatandaşları yalanladı: Türk doktorlar bana çok iyi baktı
Altı kuyuda kaya gazı üretimine başladık
Taksim'deki hain saldırıyla ilgili Demirtaş ağzındaki baklayı çıkardı
Bakan Bozdağ'dan CHP'li Başarır'a sert tepki: Sen Türk ordusuna 'satılmış' diyen adamsın
Adnan Oktar'a 891 yıl hapis cezası! Mahkeme kararı açıklamaya devam ediyor...
Taksim'deki teröristin elindeki 'Kırmızı Gül'ün sırrı çözüldü! İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Yeni bir savaş kapıda mı? Polonya'ya düşen füze sonrası NATO acil olarak toplanıyor: 4. madde gündemde
Başkan Erdoğan 'Komşuluk hukukunu bil' diyerek uyardı! Bu sözler Yunan medyasında yankılandı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi
Bakan açıkladı! Hesaplara yatmaya başladı
Kasım sonuna dikkat: Yoğun kar geliyor

Kasım sonuna dikkat: Yoğun kar geliyor

Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası için yeni dönem başlıyor: Yüzde 50 indirim imkanı!

Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortası için yeni dönem başlıyor: Yüzde 50 indirim imkanı!

Elon Musk Twitter'da yıllardır kullanılan özelliği kaldırıyor

Elon Musk Twitter'da yıllardır kullanılan özelliği kaldırıyor

İstanbul'da beş ilçede su kesintisi: 14 saat su verilemeyecek

İstanbul'da beş ilçede su kesintisi: 14 saat su verilemeyecek

Avrupa'da kanser salgını riski

Avrupa'da kanser salgını riski

Türkiye'nin gizli hazinesi: Çok az kişi yaşıyor gören hayran kalıyor

Türkiye'nin gizli hazinesi: Çok az kişi yaşıyor gören hayran kalıyor