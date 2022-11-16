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Beyaz Gazete
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CHP ve İYİ Parti gerginliği büyüyor! Ağıralioğlu'ndan Altay'a... 'Kral da kralcı da değiliz'

Altılı Masa'da şimdi de 'Krallık' kavgası yaşanıyor. İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan sözlerinin ardından CHP'li Engin Altay sert çıkmıştı. Altay'ın kendisine yönelik 'Kraldan çok kralcı' sözlerine ise bu kez Ağıralioğlu'ndan yanıt geldi.

CHP ve İYİ Parti gerginliği büyüyor! Ağıralioğlu'ndan Altay'a... 'Kral da kralcı da değiliz'
Ekleme: 16.11.2022 - 22:13 Güncelleme: 16.11.2022 - 22:32 / Editör: Ozge Selin
CHP ve İYİ Parti gerginliği büyüyor! Ağıralioğlu'ndan Altay'a... 'Kral da kralcı da değiliz'
Altılı Masa'nın iki ortağı CHP ve İYİ Parti arasındaki gerginlik tırmanıyor. İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı televizyon programında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda endişeleri olduğunu dile getirmişti.

CHP ve İYİ Parti gerginliği büyüyor! Ağıralioğlu'ndan Altay'a... 'Kral da kralcı da değiliz'

'KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINDAN ENDİŞEMİZ VAR'

Ağıralioğlu, 'Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?' sorusuna, 'Endişemiz var, evet' diye cevap verdi. Sağ seçmenin sol bir adaya sıcak bakmayacağını söyleyen Ağıralioğlu, 'Bizim klasik sağ, refleks olarak, mesela camide namaza girdiği zaman safın soluna durmuyor. Nihayetinde bu bizim refleksimiz. Bu refleksi görmezden gelemeyiz.' ifadelerini kullanmıştı.

İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun bu açıklamalarına CHP tarafından sert tepki gelmişti.

CHP ve İYİ Parti gerginliği büyüyor! Ağıralioğlu'ndan Altay'a... 'Kral da kralcı da değiliz'

'BEN AKŞENER'E DEMEM'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay sert bir eleştiride bulunarak Yavuz Ağıralioğlu'nu kraldan çok kralcılık yapmak ile suçladı. Engin Altay, 'Sayın Ağıralioğlu'nun yaklaşımını ona benzettim. Ben şunu demezdim. Meral Akşener ile olur mu diye sorulsa bana ben olmaz demem.' ifadelerini kullandı.

Engin Altay'ın bu sert sözlerine bugün Yavuz Ağıralioğlu tepki gösterdi. Ağıralioğlu, TBMM'de İyi Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin soruların yanıtladı.

CHP ve İYİ Parti gerginliği büyüyor! Ağıralioğlu'ndan Altay'a... 'Kral da kralcı da değiliz'

'KRAL DA KRALCI DA DEĞİLİZ'

Yavuz Ağıralioğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına ilişkin soruya, 'Biraz nezaket sınırlarının dışında bir açıklama. Ben kraldan çok kralcı değilim. Sadece doğruları söylemek zorundayız. Kral da kralcı da değiliz.' yanıtını verdi.

Sadece seçmen davranışının doğru analiz edilmesine dair görüş belirttiğini anlatan Ağıralioğlu, 'Kemal Bey üzerinden geliştirilecek fitnelere malzeme vermiyorum. Ben dahil bu partide Kemal Bey'in meşrebine, mezhebine, aidiyetine itiraz eden hiç kimse yoktur. Biz böyle bir şeyi milletimize de inancımıza da haksızlık sayarız. Ne Kemal Bey'in şahsına nezaketsizlik ediyorum ne de ittifak hukukuna halel getirecek bir şey söylüyorum.' ifadesini kullandı.

CHP ve İYİ Parti gerginliği büyüyor! Ağıralioğlu'ndan Altay'a... 'Kral da kralcı da değiliz'
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