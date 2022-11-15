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Ülke alarmda! Çocuklara bulaşan ölümcül hastalık yıllar sonra yeniden ortaya çıktı

İngiltere'de 19. yüzyıldan kalma kızıl hastalık yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Çocuklara bulaşan hastalık eğer müdahale edilmezse ölüme götürüyor. Yetkililer, özellikle çocuklu ailelere dikkatli olmaları için uyarıda bulundu.

Ekleme: 15.11.2022 - 14:28 Güncelleme: 15.11.2022 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
19. yüzyılda görülen ve çocukları öldürmesiyle bilinen kızıl hastalık İngiltere'de yeniden hortladı.

Uzmanlara göre özellikle 10 yaş altı çocuklarda görülen kızıl hastalığın anormal seviyede arttığına dikkat çekti. Hastalık nadir de olsa yetişkinlerde de görülüyor. İngiltere Ulusal Sağlık Kurumu, halka dikkat etme çağrısında bulundu. Ailelere özellikle çocuklarına dikkat etmeleri için uyarı yapıldı.

Ülke alarmda! Çocuklara bulaşan ölümcül hastalık yıllar sonra yeniden ortaya çıktı

Hastalık belirtileri arasında özellikle dil, koltuk altları, yüz ve kasık bölgelerinde kırmızı lekeler var. Bunun yanı sıra boğazda ağrı, halsizlik, karın ağrısı mide bulantısı ve kusma da görülen diğer belirtiler arasında. Hastalık 2 gün içinde kendini belli ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Doktor Chun Tang, 'İngiltere'de bu hastalık nadirdi ancak son zamanlarda arttı. Epey bulaşıcı bir hastalık' ifadelerine yer verdi. Hastalık öksürme ve yakın temas ile ortak alan ve kıyafet kullanımı ile bulaşıyor. Eğer hastalık zamanında tedavi edilmezse başka hastalıklara davetiye çıkarıyor ya da ölüme götürüyor.

Uzmanlara göre korona kurallarının kaldırılması da hastalığın yayılması için bir neden. Aynı zamanda uzmanlara göre hastalık koronayla karıştırılabilir. Ancak kızıl hastalığın en belirgin ayırt edilebilir özelliği derideki döküntüler ve kızarıklıklar.

Ülke alarmda! Çocuklara bulaşan ölümcül hastalık yıllar sonra yeniden ortaya çıktı












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