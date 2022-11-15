Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki bina vuruldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e, saldırı düzenlendi. Kiev Belediye Başkanı: Yerleşimin olduğu iki bina vuruldu.Ukrayna Ordusundan gelen açıklamada yerleşim yerlerine fırlatılan 6 füzenin 4'ünün düşürüldüğünü ikisininse yerleşim yerlerini vurduğu bildirildi.Patlamalar, Ukrayna Lideri Zelenskiy'nin Bali'de bir araya gelen 20 ülkeden oluşan Grubun liderlerine video bağlantıyla konuşmasından saatler sonra Ukrayna genelinde başlayan hava saldırısı uyarılarının ardından geldi.Kentte siren sesleri duyulurken Rusya Dışişleri Bakanı Andriy Yermak, 'Rusya, Zelenskiy'nin güçlü konuşmasına yeni bir füze saldırısıyla yanıt veriyor. Kremlin'in gerçekten barış istediğini düşünen var mı? İtaat istiyor. Ancak günün sonunda teröristler her zaman kaybeder.' ifadelerini kullandı.