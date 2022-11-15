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Tüm dünya Türkiye'den alıyor: Talep üstüne talep yağıyor

Antalya'da girişimci Zafer Özkan, atalarının el emeği ile ürettiği av tüfeği imalatını yıllar içinde daha modern hale getirdi. Özkan, sanayi sitesindeki iş yerinde ürettiği yılda 6 bin av tüfeğinin yüzde 90'ını dış ülkelere ihraç ediyor.

Ekleme: 15.11.2022 - 16:24 Güncelleme: 15.11.2022 - 16:28 / Editör: Ozge Selin
Tüm dünya Türkiye'den alıyor: Talep üstüne talep yağıyor
Kepez ilçesindeki Akdeniz Sanayi Sitesi'nde 17 yıldır faaliyet gösteren Özkanlar Tüfek Sanayi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özkan, dedelerinin Burdur'un Çavdır ilçesinde yaklaşık 63 yıl önce başladığı av tüfeği üretimini çağın gereklerine uygun hale getirdi. 17 yıl önce firmasını Akdeniz Sanayi Sitesi'ne taşıyan Özkan, bin metrekarelik iş yerinde 15 personelle yılda imal ettiği 36 bin silahı 8 ülkeye ihraç ediyor. Bu ülkeler arasında ise ABD, Avustralya, Rusya, Norveç, Fransa, İngiltere, Azerbaycan, Ukrayna başı çekiyor.

'Dededen toruna'
Firma sahibi Zafer Özkan, 1960 yıllarda başlayan av tüfeği yapımının dedesinden babasına, daha sonra kendilerine geçtiğini aktardı. Babasının el işçiliği ile tüfek yaptığını hatırlatan Özkan, “Babam makinesiz el işçiliğiyle tek kırma ve çifte olarak tüfek yapıyordu. 1990 yılına kadar bu şekilde babamla birlikte imalat yaptık. Daha sonra bizde makineleşmeye başlayarak sektörde söz sahibi olmaya başladık” diye konuştu.

'Günlük 100 silah üretiyorlar'

Zafer Özkan, Akdeniz Sanayi Sitesi'ne 17 yıl önce taşındıklarını belirterek, “Şuan ürettiğimiz av tüfeklerini yurt dışına ve iç piyasaya satıyoruz. 20 personelimizle tüfeğin her şeyini kendimiz yapıyoruz. Silahlarımızın yedek parçasını ve montajının yüzde 90'ının biz yapıyoruz. İhracatımızın yoğunluğunu şuan ABD ve Avustralya oluşturuyor. Bunun dışında Fransa, İngiltere, Norveç'e de gönderiyoruz. Günlük 100 adet silah üretiyoruz. Makineleşmeye yöneldik. Ama bu sene talep çok fazla. Kapasitemizi arttırmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Tüm dünya Türkiye'den alıyor: Talep üstüne talep yağıyor

'Avustralya'dan ciddi talep artışı'

Bu yıl silaha talebin artmasını da değerlendiren Özkan, “Bir de insanlar savunma ve korunma amaçlı da almak istiyor. ABD, Rusya ve Avustralya'dan çok fazla talep alıyoruz. Son parti 8 bin silahı Avustralya'ya ihraç ettik, yine istiyorlar. İç piyasada ise tüm bayilere silahlarımız ulaşıyor” dedi.

'Yüzde 90'ı ihraç'

12 numara otomatik silah üretimi yaptıklarını kaydeden Özkan, “3 kilogram ağırlığı vardır ve kalitelidir. Gazlı sistemle çalışır. Temizliğe gerek yoktur. Kalitesi ve dizaynı, hafifliği avcılarımızın ilgisi çekiyor. Yılda ürettiğimiz bin 200 silahın yüzde 90'ı ihraç ediliyor” ifadelerine yer verdi. Özkan, hayalinin işletmesini daha da büyüterek Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ne(AOSB) geçmeyi planladığını sözlerine ekledi.

'Sanayiden ihraç ediliyor'

Akdeniz Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Öztürk, firmanın son dönemde büyük bir atılım içinde olduğunu ve imal ettiklerinin ürünlerin yurt dışına ihracatının yapılıyor olmasının kendilerini gururlandırdığı belirtti. Dünyanın en gelişmiş ülkelerine av silahı ihracatı yapıldığını ifade eden Öztürk, kısa süre önce Avustralya'ya bile yüklü miktarda silah ihracatı yaptıklarını kaydetti.

Tüm dünya Türkiye'den alıyor: Talep üstüne talep yağıyor


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