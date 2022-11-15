TBMM Başkanı Şentop KKTC’nin kuruluş yıldönümü etkinliklerine katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 39’uncu yıl dönümü, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki tören alanında kutlandı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen kutlama ve resmi geçit töreninde; devlet protokolü ve halkı selamlayan Cumhuriyet kortejinde, bütün tasarım ve mühendislik çalışmaları KKTC’de tamamlanan, ülkenin milli ve yerli otomobili GÜNSEL de ilk modeli B9’un 13 prototipi ile yer aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın halkı selamla ile başlayan törenin açılış konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop yaptı. Daha sonra gerçekleşen resmi geçit töreninde, KKTC'nin milli ve yerli otomobili GÜNSEL de halkı selamladı. GÜNSEL'in geçişi esansında "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bilgi, birikim ve bilimsel üretiminin ürünü olan yerli otomobil GÜNSEL" anonsu yapıldı.GÜNSEL'in ilk modeli B9'un 13 prototipi ile Cumhuriyet kortejinde yer alması ile ilgili açıklama yapan GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Ülkemizin 39'uncu yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı törende, Kıbrıs Türk toplumunun bu topraklardaki kadim köklerinden güç alarak ürettiğimiz GÜNSEL'imizin, resmi geçit töreninde yer alarak devletimizi ve halkımızı selamlaması büyüklüğü tarifsiz bir onur" ifadesini kullandı.