  • USD: 18,59 - 18,62
  • EURO: 19,33 - 19,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Erdoğan-Biden görüşmesi Yunan basınında geniş merak uyandırdı !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesi Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'ne damga vurdu. Görüşmenin içeriği ise Yunan basınında geniş merak uyandırdı. Yunan medyası haberi manşetten görürken, Biden'ın Türkiye'ye verilecek F-16'lara destek verdiğini yenilediğini yazdı.

Erdoğan-Biden görüşmesi Yunan basınında geniş merak uyandırdı !
Ekleme: 15.11.2022 - 19:09 Güncelleme: 15.11.2022 - 19:29 / Editör: Ozge Selin
Erdoğan-Biden görüşmesi Yunan basınında geniş merak uyandırdı !
Dünya liderleri Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi. G20, Türkiye, ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Avrupa Birliği Komisyonu ve Suudi Arabistan'dan oluşuyor. Dünya nüfusunun yüzde 85'ini kapsayan G20 ülkeleri, küresel gayri safi yurt içi hasılanın ise yüzde 85'ini oluşturuyor.

Erdoğan-Biden görüşmesi Yunan basınında geniş merak uyandırdı !

ERDOĞAN BİDEN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kritik zirveye katılan liderler arasında. Zirvede önemli görüşmeler yapan Erdoğan, peş peşe kritik temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gıda ve Enerji Güvenliği' oturumunun yapılacağı salonda; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başta olmak üzere birçok liderle görüştü.

Erdoğan-Biden görüşmesi Yunan basınında geniş merak uyandırdı !

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşme ise Yunanistan'ın gündemine oturdu.

Yunan gazetesi Kathimerini, görüşülen konular arasında ticaret ve güvenlik konularının olduğunu belirtti.

Erdoğan-Biden görüşmesi Yunan basınında geniş merak uyandırdı !

YUNAN GAZETELERİ MERAKLANDI

Yunan gazeteleri söz konusu görüşmeyi manşetten verdi. Görüşmenin detayları ise oldukça merak edildi.

Aynı zamanda gazetenin yorumuna göre masadaki konulardan biri F-16 satış talebine onay verilmesi.

Erdoğan-Biden görüşmesi Yunan basınında geniş merak uyandırdı !

Haberde 'Henüz ABD kaynakları onaylamasa da Biden Türk mevikdaşına Amerikan hükümetinin Ankara'nın daha fazla F-16 uçağı tedarik etme talebini destekleyeceğini ifade etti' ifadelerine yer verildi.

Ta Nea da haberi birkaç saat önce manşetten gören gazeteler arasındaydı. 'İki adam neyi tartıştı' diye sordukları haberlerinde Kathimerini gibi F-16 vurgusu yapıldı.

Erdoğan-Biden görüşmesi Yunan basınında geniş merak uyandırdı !

BİDEN TAZİYELERİNİ İLETTİ

Öte yandan Biden, G20 Zirvesi'ndeki ikili görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti kaydedildi.

Erdoğan-Biden görüşmesi Yunan basınında geniş merak uyandırdı !

Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesi ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
İstiklal Caddesi'ndeki saldırı bölgesine çiçek bırakırken gülüşen İYİ Parti'lilere vatandaştan tepki! 'Utanın be ayıptır'
Eskişehir'de provokatif paylaşım yaptığı iddia edilen kadın tutuklandı!
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan sosyal medya provokatörlerinin kaçak göçmen yalanına yanıt! Hukuki süreç başlatılacak!
MHP'li İlçe Başkanı İlhan'dan 'İstiklal bombacısı ile görüştü' iddiasına açıklama: Bilgim ve rızam dışında adıma bir hat çıkarılmış
İTO Başkanı Avdagiç yeniden başkan seçildi!
Erdoğan-Biden görüşmesi Yunan basınında geniş merak uyandırdı !
Teröristin çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi! Son bir hafta içerisinde telefonla iletişimi artmıştı...
Putin'e bir darbe daha: Gazprom'un hisselerine el koydular
Kemal Kılıçdaroğlu: Ülkücü olan benim
Başkan Erdoğan'dan dünyaya uyarı: Yeni bir kriz ihtimali ile karşı karşıyayız
Bakan Kurum duyurdu: Türkiye adaylık başvurusunda bulundu
MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ'cü Uğur Demirok tutuklandı
Teröristin PKK itirafını hasıraltı eden HDP'li Pervin Buldan Taksim saldırısına 'Seçim sürecini dizayn etme çabası' dedi
İçişleri Sözcüsü Çataklı'dan Yunan bakana tepki: Siz teröristlere kucak açıyorsunuz
İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin hücre evinden bunlar çıktı!
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 5,4 milyar lira tasarruf ediyoruz
Başkan Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin paylaşım
Süleyman Soylu: 2 terörist sarı torbada
Akşener'den Kılıçdaroğlu'na yine kapıyı kapattı: Ağabeyim ama kazanacak aday çıkartacağız
Gazeteci Nevşin Mengü Taksim patlaması gerçekleştiren PKK'lı teröristin kimliği ile alakalı espiri yapmaya kalktı
Sibirya soğukları kapıda: Türkiye'de ilk ciddi kar yağışı için tarih verildi

Sibirya soğukları kapıda: Türkiye'de ilk ciddi kar yağışı için tarih verildi

Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım

Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızı hayatını kaybetti! Oyuncu Nurettin Uçar'dan yürekleri dağlayan paylaşım

Herkes 'olmaz yürümez' diyordu: 25 bin TL harcayarak balkonda 5 ayda yaptılar

Herkes 'olmaz yürümez' diyordu: 25 bin TL harcayarak balkonda 5 ayda yaptılar

Tüm dünya Türkiye'den alıyor: Talep üstüne talep yağıyor

Tüm dünya Türkiye'den alıyor: Talep üstüne talep yağıyor

Ülke alarmda! Çocuklara bulaşan ölümcül hastalık yıllar sonra yeniden ortaya çıktı

Ülke alarmda! Çocuklara bulaşan ölümcül hastalık yıllar sonra yeniden ortaya çıktı

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklikler: İzinsiz görüntü çekip paylaşmak disiplin suçu

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklikler: İzinsiz görüntü çekip paylaşmak disiplin suçu