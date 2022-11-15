Erdoğan-Biden görüşmesi Yunan basınında geniş merak uyandırdı !

Dünya liderleri Endonezya'nın Bali Adası'nda gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi. G20, Türkiye, ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Avrupa Birliği Komisyonu ve Suudi Arabistan'dan oluşuyor. Dünya nüfusunun yüzde 85'ini kapsayan G20 ülkeleri, küresel gayri safi yurt içi hasılanın ise yüzde 85'ini oluşturuyor.ERDOĞAN BİDEN İLE GÖRÜŞTÜCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kritik zirveye katılan liderler arasında. Zirvede önemli görüşmeler yapan Erdoğan, peş peşe kritik temaslarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gıda ve Enerji Güvenliği' oturumunun yapılacağı salonda; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping başta olmak üzere birçok liderle görüştü.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşme ise Yunanistan'ın gündemine oturdu.Yunan gazetesi Kathimerini, görüşülen konular arasında ticaret ve güvenlik konularının olduğunu belirtti.YUNAN GAZETELERİ MERAKLANDIYunan gazeteleri söz konusu görüşmeyi manşetten verdi. Görüşmenin detayları ise oldukça merak edildi.Aynı zamanda gazetenin yorumuna göre masadaki konulardan biri F-16 satış talebine onay verilmesi.Haberde 'Henüz ABD kaynakları onaylamasa da Biden Türk mevikdaşına Amerikan hükümetinin Ankara'nın daha fazla F-16 uçağı tedarik etme talebini destekleyeceğini ifade etti' ifadelerine yer verildi.Ta Nea da haberi birkaç saat önce manşetten gören gazeteler arasındaydı. 'İki adam neyi tartıştı' diye sordukları haberlerinde Kathimerini gibi F-16 vurgusu yapıldı.BİDEN TAZİYELERİNİ İLETTİÖte yandan Biden, G20 Zirvesi'ndeki ikili görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti kaydedildi.Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesi ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabası için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.