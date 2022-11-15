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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC mesajı! 39. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 39. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Ekleme: 15.11.2022 - 20:51 Güncelleme: 15.11.2022 - 20:53 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC mesajı! 39. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, istikbal ve istiklalimiz için mücadele eden tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve rahmetle yâd ediyorum. Türkiye, KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürecektir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC mesajı! 39. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum
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