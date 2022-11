Bahçeli: HDP'nin siyasette yer almasına dayanamıyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;"Milletimizin efendisi olan köylülerimizin ayağına gitmeye devam edeceğiz. Nitekim sefer bizden zafer Allah'tandır diyoruz.'Adım Adım 2023 Köyüm Benim' sohbetlerine devam ediyoruz. Şimdiye kadar 583 köyümüzü ziyaret ettik.Aralık ayından itibaren bütçe görüşmelerine yoğunlaşacağız. Başta EYT ile sözleşmeli çalışanlarımızı ilgilendiren kanuni düzenlemeleri inşallah sırasıyla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Cumhur İttifakı durmuyor, çalışmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı oyalanmıyor, yerinde saymıyor. Bizim anlayışımızda çalışmak hayırlı sermayedir.Bildiğiniz gibi "2023'e doğru aday belli karar net" mitinglerimizi gerçekleştiriyoruz. Samsun'da mitinglerimize devam edeceğiz. Türkiye'yi zilletin 6+1 kumar masasına bırakmayacağız."TERÖR ÖRGÜTLERİ TÜM İNSANLIĞIN ORTAK CAN DÜŞMANIDIR"Şehit analarına şehit babalarına vefa borcumuzu ödemek zorundayız. Türk milleti terörle yaşamak zorunda kalmayacaktır. Parayı veren kim olursa olsun teröristlere tetiği çektirmektedir. Terörün mezhebinden, milletinden asla bahsedilemez. Türkiye ne zaman güçlü adımlarından söz ettiyse, çok gecikmeden asimetrik saldırılara maruz kalmaktadır. Türkiye ne zaman prangalarını kırmaya başlasa terör örgütlerinden kanlı cevap almaktadır. Bu bir karanlık döngüdür. Terörist dediğimiz ruhu ve bedeni satın alınmış Türkiye düşmanları tarafından maliyetsiz bir durumdur.Türkiye'nin öncelikli sorunu terördür. Terörizmin hiçbir şekli masum değil. Terör örgütleri tüm insanlığın ortak can düşmanıdır, terörün hiçbir şekli masum değildir, terör sorunu ülkemizin henüz kabuk bağlamamış yarasıdır.Herkes terörle arasına kalın bir çizgi çekmek zorundadır. Her muhit ve mecrada olduğu gibi TBMM'de bölücü sima istemiyoruz, terörist görmeye dayanamıyoruz. Sözde Kürdistan propagandası yapan HDP'nin siyaset hayatında yer almasına tahammül edemiyoruz. HDP PKK'nın eylem yoldaşıdır. HDP, CHP'nin çıkar kardeşidir.İstiklal Caddesi'nde kiralık katillerini üzerimize salanlara da misliyle karşılık vereceğiz. Sözde müttefiklere diz çökmeyeceğiz. Ciğer yanmayınca göz yaşarmazmış. Bizim ciğerimiz yansa da düşman sevindirmemek için gözümüzden yaş dökmeyeceğiz. Bu barbar saldırının arkasındaki yabancı örgütler mutlaka netleşecektir. Masumlara bomba ile saldıranlar şerefsiz kere şerefsizdir.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ''Türk milleti terörle yaşamak zorunda kalmayacaktır. Parayı veren kim olursa olsun teröristlere tetiği çektirmektedir. Terörün mezhebinden, milletinden asla bahsedilemez. Türkiye ne zaman güçlü adımlarından söz ettiyse, çok gecikmeden asimetrik saldırılara maruz kalmaktadır. Türkiye ne zaman prangalarını kırmaya başlasa terör örgütlerinden kanlı cevap almaktadır. Bu bir karanlık döngüdür. Terörist dediğimiz ruhu ve bedeni satın alınmış Türkiye düşmanları tarafından maliyetsiz bir durumdur. Türkiye'nin öncelikli sorunu terördür. Terörizmin hiçbir şekli masum değil. Terör örgütleri tüm insanlığın ortak can düşmanıdır, terörün hiçbir şekli masum değildir, terör sorunu ülkemizin henüz kabuk bağlamamış yarasıdır. Terörizmle mücadele aslında Türkiye düşmanlarıyla topyekün bir mücadeledir'' dedi.İstiklal Caddesi saldırısı Türkiye'nin hızını kesme saldırısıdır. İstiklal Caddesi saldırısı tıpkı Gezi Parkı gibi büyüyen ve güçlenen Türkiye'yi geriye düşürme girişimidir. Ekonomimizi hedef alıyorlar, iç barış ortamımızı hedef alıyorlar. ABD menşeili bir gazetenin bombalamayı Haber değerinde servis etmesi kirli bir kampanyadır. Beyoğlu'nun en işlek caddesinin seçilmesi tesadüf değildir. Bu kanlı saldırının maksadı Türkiye'nin 2023 vizyonunu baltalamaktır. Saldırıyı seçimler nedeniyle iktidarın yaptırdığını söyleyenler sadece namussuz değil, aramızda dolaşan casuslardır. Bu iddiayı diline dolayanların Türkiye diye bir ülkesi olamayacaktır. Bunlar hakkında aynısı yapılmalı, doğduklarına bin pişman edilmelidir. Kafalarını ezmeye devam edeceğiz, her hain korkaktır. Susmayacağız, sinmeyeceğiz, geri gitmeyeceğiz, terör ihanetinin üzerine üzerine yürüyeceğiz. Allah bizleri dostlarımızın ihanetinden korusun.Kıbrıs Türkleri, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Kıbrıs Rum Kesimi adanın hakimi değildir. Kıbrıs adasında adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüm Kıbrıs Türk Halkının egemen eşitliğinin tescil edilmesiyle başlanacak bir sürecin ardından tescil edilebilecektir. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılı hem Türkiye Yüzyılı hem de Türk Yüzyılı olacaktır. Tanrı dağlarının eteklerinden dünyaya barış yayılacaktır. Bizim için vatan büyük bir ülkedir, onun adı da turandır. Selam olsun Turan coğrafyasına.