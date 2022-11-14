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Taksim'de bomba bırakan kadın teröristin kaçış anı kamerada

İstiklal Caddesi'nde bombayı bırakan kadın teröristin koşarak kaçtığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Taksim'de bomba bırakan kadın teröristin kaçış anı kamerada
Ekleme: 14.11.2022 - 10:04 Güncelleme: 14.11.2022 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
Taksim'de bomba bırakan kadın teröristin kaçış anı kamerada
Türkiye dün İstanbul Beyoğlu'ndaki patlamayla sarsıldı...

İstanbul'un en işlek bölgelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalığın olduğu sıralarda büyük bir patlama sesi duyuldu.

Yaşanan olay can aldı, çok sayıda kişi ise yaralandı.

'Bir kadın bir bankta 40-45 dakika kadar oturuyor'
Patlamanın kim tarafından gerçekleştirildiği merak edilirken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olaya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bir kadın bir bankta 40-45 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor. Şu anda o kadınla ilgili tüm veriler inceleniyor. Henüz ismi belli değil. Bütün kayıtlar takip ediliyor, birtakım arkadaşlarımız peşindeler.' ifadelerini kullandı.

Kadın teröristin kaçış anları kamerada
DHA'nın aktarımına göre; ardından kadın teröristin olayı gerçekleştirdiği anlar çevredeki güvenlik kameralarınca tespit edildi.

Saat 16.20'de gerçekleşen olaya ilişkin görüntülerde, 16.13'te bir kadın caddedeki banka çanta bıraktığı görülüyor.

Terörist, bir süre sonra çantayı koyduktan sonra bölgeden uzaklaşıyor. Çanta bir süre bankta sahipsiz kalmasının ardından patlıyor.

Şüpheli kadının caddeden hızla kaçtığı anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Taksim'de bomba bırakan kadın teröristin kaçış anı kamerada

Gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 03.30 sıralarında olay yerinde yaptığı açıklamada, 'Eylem talimatının Kobani'den geldiği değerlendirmesi var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde, PKK/PYD terör örgütü. Biraz önce bombayı bırakan kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alındı.' ifadelerini kullandı.

Terör şüphelileri sağlık kontrolünde
Ardından emniyetteki ilk işlemleri tamamlanan terör şüphelileri, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Taksim'de bomba bırakan kadın teröristin kaçış anı kamerada

Taksim'de bomba bırakan kadın teröristin kaçış anı kamerada
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