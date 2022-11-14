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Rusya'dan dikkat çeken tahıl krizi açıklaması: BM ile görüşmeler sürüyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl krizinin çözümü hakkında BM ile yapıcı görüşmeler yapıldığını belirterek, "Rusya bir tahıl anlaşmasıyla ilgileniyor ve müzakerelere devam ediyor" dedi.

Ekleme: 14.11.2022 - 17:14 Güncelleme: 14.11.2022 - 17:15 / Editör: Ozge Selin
Rusya'dan dikkat çeken tahıl krizi açıklaması: BM ile görüşmeler sürüyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşması hakkında yaptığı açıklamada, 'Tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda Birleşmiş Milletler (BM) ile yapıcı müzakereler gerçekleşti' dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

Geçtiğimiz hafta Cenevre'de, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile Birleşmiş Miletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths arasında gerçekleşen tahıl anlaşmasına dair müzakereler ile ilgili yorum yapan Peskov, 'Anlaşmanın uzatılması

için 1 haftamız daha var. Bu nedenle çalışmalarımız sürüyor. Anlaşmanın başından beri tüm maddelerin uygulanmasına yönelik isteğimiz var ve geçtiğimiz hafta BM ile oldukça yapıcı müzakereler gerçekleşti' dedi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, Moskova'nın dünyaya gıda arzını engellediği ve bunu silah olarak kullandığı yönündeki ifadelerine yanıt veren Peskov, 'Temel olarak bu yanlış. Rusya, dünya gıda pazarına müdahale etmiyor. Rusya bir tahıl anlaşmasıyla ilgileniyor ve müzakerelere devam ediyor' açıklamasında bulundu.

PROVOKASYON İDDİASI

Rus ordusunun geri çekildiği Ukrayna'nın Herson kentine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in gerçekleştirdiği ziyaretin 'provokasyon' olarak görülüp görülmediği sorusuyla karşılaşan Peskov, 'Bu toprakların Rusya Federasyonu toprağı olduğunu biliyorsunuz. Bu soruya yorum yapmak istemiyorum' dedi.
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