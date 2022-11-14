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Kocaeli’de, şüpheli araç uyuşturucu deposu çıktı

Takibe alınan hafif ticari aracın kaput, motor, torpido, koltuk altı ve yedek lastik bölümlerinde uyuşturucu paketleri çıktı.

Ekleme: 14.11.2022 - 16:02 Güncelleme: 14.11.2022 - 16:03 / Editör: Ozge Selin
Kocaeli’de, şüpheli araç uyuşturucu deposu çıktı
Kocaeli'de, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…

TEM otoyolunun Körfez ilçesi girişinde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan hafif ticari araç, şüphe üzerine durduruldu.

Araç, uyuşturucu deposu çıktı
Şüpheli araçta, narkotik köpeği Nitro ile arama yapıldı. Aracın kaputu açıldığında motor kısmında, torpidoda, koltuğun altında, yedek lastiğin içerisinde uyuşturucu dolu paketler çıktı.

Sürücü gözaltında
Aramalarda, 32 kilo skunk ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kocaeli’de, şüpheli araç uyuşturucu deposu çıktı

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