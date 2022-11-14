Altılı masadan Akşener'e ret! 8. buluşmada da adaylık bilmecesini çözemediler

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu altılı masa 8. toplantısını DEVA Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Yaklaşık 7 buçuk saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.AKŞENER'İN BTP TALEBİ REDDEDİLDİAltılı masanın genişleyip genişlemeyeceği sorusu bu toplantıda yanıt buldu. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın talebi üzerine BTP'nin masaya dahil edilmesini teklif etti. Toplantının ardından yapılan açıklamada 'Altı siyasi parti olarak bu çalışmalarda büyük bir mesafe kaydettik ve bundan sonraki süreçte de Altılı Masa zemininde en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlamaya odaklandık.' ifadelerine yer verildi. Bu açıklamaya göre, BTP altılı masa içerisinde yer almayacak.BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA TEKLİFİYapılan yazılı açıklamaya göre, başörtüsü ve aile hakları için AK Parti'nin hazırladığı anayasa değişikliği teklifine altılı masa üyeleri destek vermeyecek.BİR SONRAKİ TOPLANTI 28 KASIM'DASeçimlerin yaklaşması üzerine altı muhalefet partisi toplantılarını sıklaştırmaya karar verdi. Buna göre toplantılar artık 2 haftada bir olacak. Bir sonraki toplantı 28 Kasım'da Demokrat Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.