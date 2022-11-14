Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Karadut Köyünde bir işletmede uyuşturucu satıldığı bilgisi aldı.



Ekipler, 938 gram kubar esrar, 32 gram metamfetamin 45 uyuşturucu hap, 20 kök hint kenevir bitkisi, 45 gram kenevir tohumu, tabanca, uyuşturucu kullanma aparatı ve terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

