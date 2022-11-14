AB Komisyonu’nda Türkiye’ye başsağlığı

İstanbul'daki bombalı saldırıya yönelik tepkiler yükseliyor…Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medyadan olayla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.Von der Leyen 6 kişinin vefat ettiği, 81 kişinin ise yaralandığı olayla ilgili mesajında şu ifadelere yer verdi:“İstanbul'da dün insanların canına mal olan zalim saldırı sonrasında Türkiye'ye ve Türk halkına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum.'Von der Leyen, düşüncelerinin kurbanların aileleriyle olduğunu belirtti.“Türkiye ve AB'nin terörle mücadelede daha fazla iş birliği yürütme kararlılığını güçlendirecektir”AA'nın haberine göre; AB Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da İstanbul'un Beyoğlu semtindeki patlamanın şoke edici bir eylem olduğunu kaydetti.'Bu, Türkiye ve AB'nin terörle mücadelede daha fazla iş birliği yürütme kararlılığını güçlendirecektir.' ifadesine yer veren Johansson, patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dilediğini bildirdi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamaya neden olan bombayı bırakan kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.