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Zelenski'den Herson açıklaması: 60 yerleşim yeri geri alındı, Ruslar kritik altyapıyı yok etti!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus birliklerinin Herson'dan çekilmesiyle kentin geri alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Herson bölgesindeki 60'tan fazla yerleşim yerinde savunma güçlerinin kontrolü ele geçirdiğini belirten Zelenski, Rus birliklerin kentten çekilmeden önce elektrik, su, ısı, iletişim gibi kritik altyapıyı yok ettiğini ifade etti.

Zelenski'den Herson açıklaması: 60 yerleşim yeri geri alındı, Ruslar kritik altyapıyı yok etti!
Ekleme: 13.11.2022 - 11:49 Güncelleme: 13.11.2022 - 12:08 / Editör: Ozge Selin
Zelenski'den Herson açıklaması: 60 yerleşim yeri geri alındı, Ruslar kritik altyapıyı yok etti!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rus birliklerinin Herson'dan çekilmesiyle kentin geri alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenski, şu anda işgal altında olan tüm kentlerde Herson'dakine benzer karşılamaların olacağını ifade ederek, 'Bu tür karşılamaları daha çok göreceğiz. Halen işgal altındaki şehir ve köylerde. Kimseyi unutmadık, kimseyi bırakmayacağız. Savunma operasyonlarımız ve diplomasimiz sayesinde, devlet sınırımıza, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırının tüm bölümlerine kesinlikle ulaşacağız' dedi.

Zelenski'den Herson açıklaması: 60 yerleşim yeri geri alındı, Ruslar kritik altyapıyı yok etti!

'60 YERLEŞİM YERİ GERİ ALINDI'

Rus birliklerinin çekilmeden önce kritik altyapıyı yok ettiğini vurgulayan Zelenski, 'İşgalciler Herson'dan kaçmadan önce tüm kritik altyapıyı yok ettiler, iletişim, su temini, ısı, elektrik... Rusların her yerde aynı amacı var. İnsanlarla mümkün olduğunca alay etmek. Ama her şeyi geri getireceğiz. İnanın bana' diye konuştu. Zelenski, ayrıca Herson bölgesinde 60 yerleşim yerinin de geri alındığını duyurarak sözlerini şöyle sürdürdü:

Zelenski'den Herson açıklaması: 60 yerleşim yeri geri alındı, Ruslar kritik altyapıyı yok etti!

'2 BİN PATLAYICI MADDE TEMİZLENDİ'

'Herson bölgesindeki 60'tan fazla yerleşim yerinde savunma güçleri kontrolü ele geçirdi, polis tedbirleri almaya başladı. Herson'da da önlemler alınmaya devam ediyor. Kurtarılan bölgenin her yerinde bomba imha uzmanlarımızın yapacak çok işi var. Mayınlar, tetik telleri ve patlamamış mühimmat gibi yaklaşık 2 bin patlayıcı madde halihazırda temizlendi.

Şimdi tüm Herson sakinlerine dikkatli olmalarını ve işgalciler tarafından bırakılan binaları ve nesneleri bağımsız olarak kontrol etmeye çalışmamalarını söylemek çok önemli. Lütfen, eğer kasaba halkıyla bir bağlantınız varsa, bunu onlara ilettiğinizden emin olun.'

Zelenski'den Herson açıklaması: 60 yerleşim yeri geri alındı, Ruslar kritik altyapıyı yok etti!

NE OLMUŞTU?

Rusya Savunma Bakanlığı, Herson şehrindeki savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekileceğini açıklamıştı. Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin, 'Ukrayna birlikleri Kakhova barajına yönelik topçu atışlarına devam ediyor ve bu durum bölgede sel baskını nedeniyle önemli kayıplara yol açabilir.

Savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesini öneriyorum' ifadelerini kullanmıştı. Rusya Savunma Bakanı Şoygu ise söz konusu teklifi kabul ederek birliklerin Dnipro Nehri'nin sağ yakasından sol yakasına çekilmesi talimatı verdi.

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