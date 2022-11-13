Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstiklal'deki saldırıda yaralananların durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5'i halen yoğun bakımda, 2'sinin durumu ciddiyet gösteriyor. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal'deki saldırı sonrası yaralananların durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, 'Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz' dedi.İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 39'u tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Yatırılarak tedavi edilen 42 hastadan 5'i halen yoğun bakımda, 2'sinin durumu ciddiyet gösteriyor. Yaralıların sağlıklarına bir an önce kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz