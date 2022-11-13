Nazmi Arıkan cinayetinde çarpıcı detaylar! Rakıyı üzerlerine döküp…

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Temmuz gecesi Fen Bilimleri Okulları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'i Gelibolu'daki çiftlik evinde toplam 66 bıçak darbesiyle öldüren eski Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkındaki iddianameyi tamamladı. İddianamede kan donduran detaylar dikkat çekti.ÖLDÜRMEK İÇİN ÇOK KEZ KÖYE GİTMİŞİddianameye göre, Akçekaya'nın, Nazmi Arıkan'a ait Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'ndan aldığı lisansı taahhütleri yerine getirmediği için iptal edilmişti. Bu nedenle Arıkan'a uzun süredir husumet besliyordu.11 Temmuz'da Arıkan'ın çiftliğine gitti. Ancak çiftlik evi kalabalık olunca İstanbul'a geri döndü. Ertesi gün tekrar Gelibolu'ya gelerek saat 20.30 sıralarında çiftliğin bulunduğu köye taksiyle gitti.ÇORAPLA EVE GİRMİŞAkçekaya, fark edilmemek için çiftliğe yaklaşık 3 kilometre mesafede taksiden indi ve ayçekirdeği tarlalarından geçerek çiftliğe yakın bir yerde havanın kararmasını bekledi.Akşam saatlerinde eve yaklaşan Akçekaya, önce eldivenlerini taktı. Ardından gürültü olmaması ve iz bırakmamak adına ayakkabılarını çıkardı ve ikinci katın balkonuna tırmanarak eve girdi.TELEFONA SARILDIAkçekaya'yı karşısında gören Nazmi Arıkan telefona sarılıp şoförüne sadece yetiş diye bildi.İlk bıçak darbesinin ardından yere yığıldı, telefon elinden düştü. Şerif Eker eve geldiğinde Arıkan kanlar içinde yerde yatıyordu. Arıkan'ı yerden kaldırmak istediği sırada arkadan yaklaşan Akçekaya onu da bıçaklamaya başladı.Akçekaya, Arıkan'a 12'si öldürücü toplam 47, Eker'e ise 27'si öldürücü toplam 66 bıçak darbesi vurdu.RAKI DÖKÜP YAKMAYA ÇALIŞMIŞDaha sonra dolaptaki rakıyı üzerine döküp fırını ateşe verdi, gazı da açtı. Üzerindeki kıyafetleri hızlı bir şekilde değiştirdi. Taksiyi kendisini alması için aradığında saat 23:45 i gösteriyordu.Akçekaya 14 dakika 12 saniyede iki cinayet işleyip evden ayrıldı.Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamede Ufuk Akçekaya için, tasarlayarak canavarca hisle öldürme suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.