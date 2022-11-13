  • USD: 18,51 - 18,54
  • EURO: 18,99 - 19,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Nazmi Arıkan cinayetinde çarpıcı detaylar! Rakıyı üzerlerine döküp…

Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'nde Fen Bilimleri Okulları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'i, çiftlik evinde öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen eski Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkındaki iddianame tamamladı. İddianameye göre; Akçekaya, Arıkan'a 12'si öldürücü toplam 47, Eker'e ise 27'si öldürücü toplam 66 bıçak darbesi vurup, dolaptaki rakıyı üzerlerine döküp fırını ateşe verdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Nazmi Arıkan cinayetinde çarpıcı detaylar! Rakıyı üzerlerine döküp…
Ekleme: 13.11.2022 - 13:38 Güncelleme: 13.11.2022 - 13:52 / Editör: Ozge Selin
Nazmi Arıkan cinayetinde çarpıcı detaylar! Rakıyı üzerlerine döküp…
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Temmuz gecesi Fen Bilimleri Okulları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'i Gelibolu'daki çiftlik evinde toplam 66 bıçak darbesiyle öldüren eski Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkındaki iddianameyi tamamladı. İddianamede kan donduran detaylar dikkat çekti.

Nazmi Arıkan cinayetinde çarpıcı detaylar! Rakıyı üzerlerine döküp…

ÖLDÜRMEK İÇİN ÇOK KEZ KÖYE GİTMİŞ

İddianameye göre, Akçekaya'nın, Nazmi Arıkan'a ait Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'ndan aldığı lisansı taahhütleri yerine getirmediği için iptal edilmişti. Bu nedenle Arıkan'a uzun süredir husumet besliyordu.

11 Temmuz'da Arıkan'ın çiftliğine gitti. Ancak çiftlik evi kalabalık olunca İstanbul'a geri döndü. Ertesi gün tekrar Gelibolu'ya gelerek saat 20.30 sıralarında çiftliğin bulunduğu köye taksiyle gitti.

Nazmi Arıkan cinayetinde çarpıcı detaylar! Rakıyı üzerlerine döküp…

ÇORAPLA EVE GİRMİŞ

Akçekaya, fark edilmemek için çiftliğe yaklaşık 3 kilometre mesafede taksiden indi ve ayçekirdeği tarlalarından geçerek çiftliğe yakın bir yerde havanın kararmasını bekledi.

Akşam saatlerinde eve yaklaşan Akçekaya, önce eldivenlerini taktı. Ardından gürültü olmaması ve iz bırakmamak adına ayakkabılarını çıkardı ve ikinci katın balkonuna tırmanarak eve girdi.

Nazmi Arıkan cinayetinde çarpıcı detaylar! Rakıyı üzerlerine döküp…

TELEFONA SARILDI

Akçekaya'yı karşısında gören Nazmi Arıkan telefona sarılıp şoförüne sadece yetiş diye bildi.

İlk bıçak darbesinin ardından yere yığıldı, telefon elinden düştü. Şerif Eker eve geldiğinde Arıkan kanlar içinde yerde yatıyordu. Arıkan'ı yerden kaldırmak istediği sırada arkadan yaklaşan Akçekaya onu da bıçaklamaya başladı.

Akçekaya, Arıkan'a 12'si öldürücü toplam 47, Eker'e ise 27'si öldürücü toplam 66 bıçak darbesi vurdu.

Nazmi Arıkan cinayetinde çarpıcı detaylar! Rakıyı üzerlerine döküp…

RAKI DÖKÜP YAKMAYA ÇALIŞMIŞ

Daha sonra dolaptaki rakıyı üzerine döküp fırını ateşe verdi, gazı da açtı. Üzerindeki kıyafetleri hızlı bir şekilde değiştirdi. Taksiyi kendisini alması için aradığında saat 23:45 i gösteriyordu.

Akçekaya 14 dakika 12 saniyede iki cinayet işleyip evden ayrıldı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamede Ufuk Akçekaya için, tasarlayarak canavarca hisle öldürme suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
İstanbul Valisi: Beyoğlu'ndaki patlamada 4 kişi öldü
İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin RTÜK'ten yayın yasağı!
Taksim'de patlama: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Elazığ'da 'Aday Belli Karar Net' mitinginde konuşuyor
Yavuz Ağıralioğlu açıkladı! 'Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyoruz.'
Nazmi Arıkan cinayetinde çarpıcı detaylar! Rakıyı üzerlerine döküp…
İHA'lar buldu Fırtınalar vurdu...
Hablemitoğlu dosyası zaman aşımından kurtuldu! İddianame mahkemeye gönderildi: FETÖ elebaşı Gülen cinayeti azmettirdi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 455 terörist etkisiz hale getirildi
İspanya Patriot desteğini sürdürecek: Görev süresi uzatıldı
Büyükşehir şirketleri kara deliğe dönüştü!
Büyük FETÖ deşifresi! Jandarma okulları sınavında binlerce şüpheli tespit edildi!
Biden gaflarına yenisini ekledi...
İyi Parti'li Özkan'dan Anıtkabir’de Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara ağır hakaret
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AB'ye 'Kıbrıs' tepkisi! 'Haksız ve ikiyüzlü bir açıklama'
MHP lideri Devlet Bahçeli Elazığ’da
Zelenski'den Herson açıklaması: 60 yerleşim yeri geri alındı, Ruslar kritik altyapıyı yok etti!
Başkan Erdoğan açıkladı. 'FETÖ’yü Amerika saklıyor!'
PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu Kılıçdaroğlu'na destek verdi, Fincancı'yı övdü!
100 milyonluk DNA testi! Babası Kırkağaç’ın en zengini çıktı!

100 milyonluk DNA testi! Babası Kırkağaç’ın en zengini çıktı!

Fırsatçıların yeni yöntemi: Korsan kiralama!

Fırsatçıların yeni yöntemi: Korsan kiralama!

Frankurt’taki Türk polise mobbing: Bir bayramda, beni cami önüne gönderip araçları çektirmemi istediler

Frankurt’taki Türk polise mobbing: Bir bayramda, beni cami önüne gönderip araçları çektirmemi istediler

Türkiye'de kaydedildi: Nadir oluyordu gören telefonuna sarıldı

Türkiye'de kaydedildi: Nadir oluyordu gören telefonuna sarıldı

AFAD Başkanı tek tek anlattı: Türkiye’de ‘Çök-Kapan-Tutun’ tatbikatı yapılacak

AFAD Başkanı tek tek anlattı: Türkiye’de ‘Çök-Kapan-Tutun’ tatbikatı yapılacak

Togg için ön sipariş tarihi resmen duyuruldu

Togg için ön sipariş tarihi resmen duyuruldu