  • USD: 18,51 - 18,54
  • EURO: 18,99 - 19,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kızılay: Şu an için kan ihtiyacı bulunmamaktadır

Taksim'deki patlamanın ardından vatandaşlar hastanelere akın etti. Türk Kızılay'ı sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu an için bir kan ihtiyacının olmadığını açıkladı.

Ekleme: 13.11.2022 - 18:08 Güncelleme: 13.11.2022 - 18:08 / Editör: Ozge Selin
Kızılay: Şu an için kan ihtiyacı bulunmamaktadırİstanbul'un en kalabalık lokasyonlarından biri olan Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İstiklal Caddesi polis tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Bölge tahliye edildi
Patlama sırasında caddede bulunanlar bölgeden tahliye edildi.

4 kişi hayatını kaybetti
Patlamayla ilgili son durumu sosyal medyadan paylaşan Vali Yerlikaya, 'İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Yaralılarımız tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.' ifadelerini kullandı.

Patlamanın ardından birçok vatandaş kan ihtiyacı olabileceği endişesiyle hastanelere akın etti.

Türk Kızılay'ı bu duruma ilişkin paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Kan ihtiyacı bulunmamaktadır'
'İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından civardaki hastanelere kan sevkiyatı yapılmıştır. Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
İstanbul Valisi: Beyoğlu'ndaki patlamada 4 kişi öldü
İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin RTÜK'ten yayın yasağı!
Taksim'de patlama: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Elazığ'da 'Aday Belli Karar Net' mitinginde konuşuyor
Yavuz Ağıralioğlu açıkladı! 'Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyoruz.'
Nazmi Arıkan cinayetinde çarpıcı detaylar! Rakıyı üzerlerine döküp…
İHA'lar buldu Fırtınalar vurdu...
Hablemitoğlu dosyası zaman aşımından kurtuldu! İddianame mahkemeye gönderildi: FETÖ elebaşı Gülen cinayeti azmettirdi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 455 terörist etkisiz hale getirildi
İspanya Patriot desteğini sürdürecek: Görev süresi uzatıldı
Büyükşehir şirketleri kara deliğe dönüştü!
Büyük FETÖ deşifresi! Jandarma okulları sınavında binlerce şüpheli tespit edildi!
Biden gaflarına yenisini ekledi...
İyi Parti'li Özkan'dan Anıtkabir’de Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara ağır hakaret
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AB'ye 'Kıbrıs' tepkisi! 'Haksız ve ikiyüzlü bir açıklama'
MHP lideri Devlet Bahçeli Elazığ’da
Zelenski'den Herson açıklaması: 60 yerleşim yeri geri alındı, Ruslar kritik altyapıyı yok etti!
Başkan Erdoğan açıkladı. 'FETÖ’yü Amerika saklıyor!'
PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu Kılıçdaroğlu'na destek verdi, Fincancı'yı övdü!
100 milyonluk DNA testi! Babası Kırkağaç’ın en zengini çıktı!

100 milyonluk DNA testi! Babası Kırkağaç’ın en zengini çıktı!

Fırsatçıların yeni yöntemi: Korsan kiralama!

Fırsatçıların yeni yöntemi: Korsan kiralama!

Frankurt’taki Türk polise mobbing: Bir bayramda, beni cami önüne gönderip araçları çektirmemi istediler

Frankurt’taki Türk polise mobbing: Bir bayramda, beni cami önüne gönderip araçları çektirmemi istediler

Türkiye'de kaydedildi: Nadir oluyordu gören telefonuna sarıldı

Türkiye'de kaydedildi: Nadir oluyordu gören telefonuna sarıldı

AFAD Başkanı tek tek anlattı: Türkiye’de ‘Çök-Kapan-Tutun’ tatbikatı yapılacak

AFAD Başkanı tek tek anlattı: Türkiye’de ‘Çök-Kapan-Tutun’ tatbikatı yapılacak

Togg için ön sipariş tarihi resmen duyuruldu

Togg için ön sipariş tarihi resmen duyuruldu