Kızılay: Şu an için kan ihtiyacı bulunmamaktadır

Taksim'deki patlamanın ardından vatandaşlar hastanelere akın etti. Türk Kızılay'ı sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu an için bir kan ihtiyacının olmadığını açıkladı.

İstanbul'un en kalabalık lokasyonlarından biri olan Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi.Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.İstiklal Caddesi polis tarafından giriş ve çıkışlara kapatıldı.Patlama sırasında caddede bulunanlar bölgeden tahliye edildi.Patlamayla ilgili son durumu sosyal medyadan paylaşan Vali Yerlikaya, 'İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Yaralılarımız tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.' ifadelerini kullandı.Patlamanın ardından birçok vatandaş kan ihtiyacı olabileceği endişesiyle hastanelere akın etti.Türk Kızılay'ı bu duruma ilişkin paylaşımda bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:'İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından civardaki hastanelere kan sevkiyatı yapılmıştır. Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır.'