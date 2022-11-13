İspanya Patriot desteğini sürdürecek: Görev süresi uzatıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre; İspanya'nın, Türkiye'nin hava savunmasına katkı için gönderdiği Patriot füzeleri, Ocak 2013'te Adana'da konuşlandırıldı. Görev süresi bu yıl sonunda sona eren füzeler için sistemin ve askerlerin görev süresi, Haziran 2023'e kadar uzatıldı. Sürenin İspanya'nın tarafından uzatıldığı belirtildi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, İspanya Savunma Bakanı Robles'e müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesi ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.