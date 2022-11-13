İHA'lar buldu Fırtınalar vurdu...

Milli Savuna Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Keşif gözetleme görevi yapan İHA'larımız, atışa hazır hâlde 2 adet ÇNRA silah sistemiyle Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG'li teröristleri tespit etti. Teröristlerin bulunduğu bölge derhâl ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu.Yapılan önleyici atışlar sonucunda 2 adet ÇNRA silah sistemi, 1 adet mühimmat deposu ve çok sayıda ÇNRA mühimmatı imha edildi.'