Hablemitoğlu dosyası zaman aşımından kurtuldu! İddianame mahkemeye gönderildi: FETÖ elebaşı Gülen cinayeti azmettirdi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu 18 Aralık 2002'de evinin önünde düzenlene suikast sonucu hayatını kaybetti. Suikastın şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır ise 27 Ocak'ta MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek tutuklandı. Soruşturma kapsamında 2022'de emekli albay Levent Göktaş, emekli binbaşı Fikret Emek, suikastın tetikçisi olduğu iddia edilen emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nun aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.ZAMAN AŞIMINI KESİLDİHablemitoğlu suikasti dosyası 20 yılını tamamlayarak faili meçhul kalmak üzereyken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosyayı yeniden raftan indirildi. Suikast soruşturmasında yapılan incelemeler okları FETÖ'ye yöneltti. Dosyanın şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır'ın Türkiye'ye getirilerek ifadesinin alınması ve ardından gerçekleşen operasyonlarla dosyadaki sanıkları yönünden zaman aşımı kesildi.324 SAYFALIK İDDİANAMESuikastin düğümü 20 yılın ardından çözülürken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan 324 sayfalık iddianame zamanaşımına 36 gün kala Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin mahkemenin kabulünün ardından sanıklar hakkında yargılama yapılacak.FETÖ ELEBAŞI GÜLEN CİNAYETİ AZMETTİRDİİddianamede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Mustafa Özcan ve Enver Altaylı hakkında 'Cinayeti azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, firari Levent Göktaş için ise 'Kasten öldürme' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıla kadar hapis istendi.TETİĞİ ÇEKEN MUMCUOĞLU'NA MÜEBBET İSTENDİHablemitoğlu'nun ölümünde tetiği çektiği iddia edilen Tarkan Mumcuoğlu'nun ise 'Tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıla kadar hapsi istendi. MİT operasyonuyla Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen Nuri Gökhan Bozkır, cinayete yardım ve örgüt üyeliği suçlarından 24 yıla kadar hapsi istenirken, iddianamede Serhat Ilıcak, Aydın Köstem, Fikret Emek ve Mehmet Narin de diğer sanıklar arasında yer aldı.