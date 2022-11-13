Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstiklal Caddesi'ndeki patlamada altı kişi hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'ya hareketi öncesinde açıklamalarda bulunuyor. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Failler hak ettikleri şekilde cezalandırılacaktır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan patlamada 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 53 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Bugün saat 16.20'de İstiklal Caddesinde meydana gelen bombalı saldırıda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır.
Kalleş saldırının faillerini yakalamak için çalışmalar sürüyor.
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin yaralandığını bildirdi.
Şu an itibariyle ilk incelemelerde kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk valimin bize aktardığı bilgi burada bir terör kokusu var. Şu an bir kadının bu işte rol oynadığı konusunda ilk tespitler var. Çalışmalar sonunda nihai kararı vereceğiz.
Ayrıntılar geliyor...