Yunanistan'dan yeni provokasyon! ABD ve Fransız kalkanı...

Yunanistan Ege ve Doğu Akdeniz'de tansiyonu yüksetmeyi sürdürüyor. Peş peşe tatbikatlara başlayan Yunanistan'ın Ege'deki tatbikatları ile ilgili haberlerde Atina'nın Ankara'ya skandal bir mesaj ilettiği duyuruldu.Gayriaskeri statüdeki adaları silahlandırmak suretiyle bölgede gerilimi artıran Yunanistan'ın ABD ve Fransa ile kapalı kapılar ardında müzakereler yürüttüğü belirtildi. Kathimerini'de yer alan habere göre, iki ülke ile birlikte büyük tatbikatların sürdüğü bildirilirken tatbikatlarla Türkiye için caydırıcı unsur yaratılmaya çalışılıyor. Ülkede seçimler yaklaşırken 'Seçim öncesi dönemde ABD, Fransa ile kalkan' başlıklı haberde, tatbikatlardaki amacın" Ankara'ya Ege'de gerilimi tetikleyebilecek eylemlerden kaçınması için bir mesaj göndermek." olduğu belirtilen haberde ABD ve Fransa ile yapılan işbirliğine dikkat çekildi.Dedeağaç üzerinden Doğu Avrupa'ya yönelik hareketleri destekleme ihtiyacı ve Karşılıklı Savunma İşbirliği anlaşması nedeniyle ABD'nin bölgede kalıcı bir varlığı olduğu belirtildi.