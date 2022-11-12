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Soylu'dan terör destekçisi Özgür Özel'e tepki! 'CHP'de hesabını soracak vatansever yok mu?'

Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi 22 avukatın yargılandığı davada karar çıktı. Aralarında Selçuk Kozağaçlı ve Barkın Timtik’inde bulunduğu 19 sanık hakkında mahkumiyet kararı verilirken, Kozağaçlı ve Timtik ‘örgüt üyeliği’ suçundan 12’şer yıl hapis cezası verildi. CHP'li Özgür Özel'in karar sonrası terör destekçisi avukatlara destek çıkan açıklamalarının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP’nin şimdi de "özel" terörist sevicisi, mahkeme kararı ile terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen ve mahkumiyet alan DHKP-C'li teröristlere sahip çıkıyor. CHP’de bunun hesabını soracak bir vatansever yok mu?" sözleriyle tepki gösterdi.

Soylu'dan terör destekçisi Özgür Özel'e tepki! 'CHP'de hesabını soracak vatansever yok mu?'
Ekleme: 12.11.2022 - 00:55 Güncelleme: 12.11.2022 - 01:12 / Editör: Ozge Selin
Soylu'dan terör destekçisi Özgür Özel'e tepki! 'CHP'de hesabını soracak vatansever yok mu?'
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile dernek üyesi 21 avukatın yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu yargılanan Kozağaçlı için 'örgüt üyeliği'nden 12 yıl ceza ve 'propaganda'dan ceza verilirken, tutukluluk haline devam kararı verildi.

DHKP-C AVUKATLARINA CEZA YAĞDI

Tutuklu yargılanan isimlerden Oya Aslan'a 'örgüt üyeliği'nden 10 yıl 6 ay ceza ve tutukluluk halinin devamına, Barkın Timtik'e 'örgüt üyeliği'nden 12 yıl ceza ve 'propaganda' ve 'direnme suçu'ndan ceza ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. Cezaevinde Ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik hakkında ise 'düşme' kararı verildi.

Soylu'dan terör destekçisi Özgür Özel'e tepki! 'CHP'de hesabını soracak vatansever yok mu?'

19 SANIĞA MAHKUMİYET VERİLDİ

18 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada başkan Ali İhsan Horasan ve heyeti Şükriye Erden hakkında 'propaganda' suçundan ceza ve ayrı ayrı hükmün açıklanmasının geri bırakılması; Özgür Yılmaz hakkında 'propaganda' suçundan ceza; Naciye Demir hakkında 'propaganda' suçundan ceza ve ayrı ayrı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları verildi. Güray Dağ, Efkan Bolaç, Serhan Arıkanoğlu, Sevgi Özer Sönmez için 'örgüt üyeliği'nden 6 yıl 3'er ay ceza; Gülbin Aydın'a 'örgüt üyeliği'nden 6 yıl 3 ay ve 'propaganda'dan ceza ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması; Güçlü Sevimli'ye 'örgüt üyeliği'nden 6 yıl 3 ay ceza ve 'propaganda'dan ceza, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı için 'örgüt üyeliği'nden ceza ve 'propaganda'dan ceza ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi.

Soylu'dan terör destekçisi Özgür Özel'e tepki! 'CHP'de hesabını soracak vatansever yok mu?'

CHP TERÖR DESTEKÇİLERİNE SAHİP ÇIKTI

Öte yandan CHP'den yine terör destekçisi avukatlara destek geldi. CHP'li Özgür Özel, verilen hukuki kararı eleştirerek terörist sevici isimlere sahip çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Özel'in bu tavrına tepki gösterdi.

Soylu'dan terör destekçisi Özgür Özel'e tepki! 'CHP'de hesabını soracak vatansever yok mu?'

'CHP'DE BUNUN HESABINI SORACAK VATANSEVER YOK MU?'

Sosyal medyadan açıklamada bulunan Soylu 'Teröristleri sözde 'gazeteci' diye raporla korumaya çalışan CHP'nin şimdi de 'özel' terörist sevicisi, mahkeme kararı ile terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen ve mahkumiyet alan DHKP-C'li teröristlere sahip çıkıyor. CHP'de bunun hesabını soracak bir vatansever yok mu?' diye sordu.
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Soylu'dan terör destekçisi Özgür Özel'e tepki! 'CHP'de hesabını soracak vatansever yok mu?'
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