İyi Parti ile HDP arasında önce gerginlik sonra pazarlık

Pervin Buldan'ın Meral Akşener'i hedef alan sözleri sonrası partiler arası gerginlik yaşanırken, canlı yayında HDP'den "Erdoğan'ı devirmek için bir olmalıyız" çağrısı geldi.

2023 seçimlerine geri sayım başlarken muhalefet kanadında kavgalar devam ediyor.



Seçimlere birlikte girmesi beklenen 6'lı masa ittifakı İyi Parti ile masanın gizli ortağı HDP arasında gerginlik sürüyor.



HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, ağır ithamlarda bulundu. Buldan, "Nefret tohumları saçmaktan geri durmayan bir kadın" diye bahsettiği Meral Akşener'e, "Her gün HDP ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine görev edinmiş" dedi. Yaşanan olay sonrası İyi Parti'den HDP'ye tepkiler de art arda geldi.



Canlı yayında pazarlık



TELE1 canlı yayınına konuk olan İyi Partili Turhan Çömez ile HDP'li Garo Paylan arasında gerginlik yaşandı. Turhan Çömez,'in HDP tutumundan rahatsız olduklarını söylemesi üzerine, Garo Paylan, bir olup Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedeflemek için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.