Aydın'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu 50 gözaltı

AYDIN'da jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara karşı il genelinde 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 2'si tutuklandı, 48 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, toprağa gömülü kavanoz içinde 3 kilo 424 gram kubar esrar narkotik köpekleri tarafından bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler uyuşturucu ticareti yapanlara karşı dün saat 19.00'da il genelinde belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Uyuşturucu köpekleri 'Dilbaz' ve 'Mark'ın da katıldığı operasyonda ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda toprağa gömülü kavanoz içinde 3 kilo 424 gram kubar esrar, 242,17 gram metamfetamin, 4 gram eroin, 42 psikotrop madde, 19 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 1 tabanca, 56 tabanca mermisi, 3 av tüfeği, 22 fişek, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 1 uyuşturucu satışına yönelik alacak-verecek defteri, suçtan elde edilen 15 bin 565 TL ve 2 dolar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu, silah ve paralara ise el konuldu.2 ŞÜPHELİ



TUTUKLANDI

Operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 13'ü uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı tespit edilen toplam 50 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerde E.F.A. ile F.B. 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan tutuklanırken, 48 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı