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100 milyonluk DNA testi! Babası Kırkağaç’ın en zengini çıktı!

Doğduğunda evlatlık verilen Armağan Şahin, gerçeği öğrenince İsmail Hakkı Dinçer’e 1984’te babalık davası açtı. Mahkeme 100 milyon lira serveti olan Dinçer’in mezarının açılıp DNA alınmasına karar verdi.

Ekleme: 12.11.2022 - 10:27 Güncelleme: 12.11.2022 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yaşayan Atiye Rengin Atamaz, yasak ilişki yaşadığı evli İsmail Hakkı Dinçer'den hamile kaldı. Atamaz, Hakkı Dinçer'in resmi nikahlı eşinin de bu durumu öğrenmesi nedeniyle İzmir'e taşınmak zorunda kaldı. Bu arada, Dinçer'in kürtaj baskısına rağmen 1965'te kızını dünyaya getirdi.

Armağan adını verdiği kızına bakamayınca da başka bir aileye evlatlık verdi. Arazi zengini olan ve yaklaşık 100 milyon lira serveti bulunan Dinçer ise 1980'de hayata gözlerini yumdu.1984'te gerçeği öğrenen ve dünyası başına yıkılan Armağan Ş. ise Kırkağaç Asliye Hukuk Mahkemesi'nde babalık davası açtı. Mahkeme, davanın bebeğin doğumundan en geç bir yıl içinde açılması gerektiğini belirterek zaman aşımından dolayı davayı reddetti.

42 YIL SONRA MEZARI AÇILACAK

Armağan Ş.'nin avukatının itirazı üzerine Yargıtay kararı bozdu. Ancak, o dönemdeki avukatının ihmali ve duruşmalara gitmemesi nedeniyle işlemsiz kalan dava açılmamış sayıldı. Durumu öğrenen Armağan Ş., davasının yeniden açılması için dilekçe verdi. Ancak dava dosyası arşivde bulunamadı. Bunun üzerine, Adalet Bakanlığı eliyle yenilenen dosya, resmi gazetede yayınlandı.

Yerel mahkeme ise yeniden yargılama talebini reddetti. Bunun üzerine Armağan Ş., geçen yıl avukat Varol Turbay aracılığıyla İzmir'de yeniden dava açtı. Davayı kabul eden Aile Mahkemesi, DNA testi için 42 yıl önce vefat eden Dinçer'in mezarının açılmasına karar verdi. Avukat Varol Turbay, '38 yıldır süren film gibi dava ülkede en uzun süren dava olmaya aday. Adalet kör ve topaldır ancak gideceği yere er geç ulaşır. Türk adaletine güvenmeye ve güçlendirmeye devam etmeliyiz' dedi.

ÖZ ANNEDEN İTİRAF GİBİ MEKTUP
Öz anne Atiye Rengin Atamaz 2014'te yazdığı mektupta, 'Gerçekte öz kızım olan ve daha sonra evlatlık olarak verdiğim Armağan'ı hileli davranışlarımız nedeniyle kandırdığımız için 80 yaşında ağır bir vicdani sorumluluk altındayım. Açtığı babalık davası benim ve avukatının menfaat elde etme girişimleri sonucu 2 yıla yakın süre temyiz edilmedi. Sonrasında İsmail Hakkı Dinçer'in mirasçıları ile anlaşma sağlanamayınca diğer kızım Seher'in talimatıyla temyiz edildi. Armağan bilmiyordu. Seher ile avukatın arası bozulunca dava sürüncemede kaldı. Avukatların, İsmail Hakkı Dinçer'in çocuklarıyla anlaşıp beni de aldatma olasılığı araştırmaya değer bir husustur.. Kızım Armağan'ın gerçek babası İsmail Hakkı Dinçer'dir ve ben sadece onu sevdim' dedi. Bu itiraf mektubu da mahkemeye delil olarak da sunuldu.




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