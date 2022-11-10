Japonya ile ABD'den Çin'i öfkelendirecek tehlikeli adım

Kuzey Kore'nin art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri ve Çin'in denizlerde artan askeri varlığı bölgede güvenlik endişelerini artırırken, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve ABD ordusunun bugün Japonya'nın güneybatı bölgesinde geniş çaplı bir ortak askeri tatbikata başladığı bildirildi. Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 'Keen Sword' (Keskin Kılıç) adlı tatbikat 19 Kasım'a kadar sürecek.Tatbikatta 26 bin SDF personeli ile 10 bin ABD askeri yer alacak.Tatbikata Avustralya, Kanada ve İngiltere'den toplam 4 savaş gemisi ve 2 uçağın da destek vereceği ifade edilirken, ABD ve Japonya kuvvetlerinin ise 30 gemi ve 370 uçak ile tatbikatta yer alacağı belirtildi.. İki ülkenin beklenmedik durumlarla başa çıkma konusundaki caydırıcılık yeteneklerini güçlendirmeyi hedefleyen tatbikatın balistik füzelere müdahalenin yanı sıra dış uzay ve siber uzay gibi yeni savunma alanlarındaki operasyonları da içereceği açıklandı.Tatbikatın Çin'in Asya-Pasifik bölgesindeki denizlerde askeri varlığını arttırdığı ve Kuzey Kore'nin balistik füze programına yeniden hız kazandırdığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.