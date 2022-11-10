  • USD: 18,58 - 18,61
  • EURO: 18,69 - 18,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İsveç Türkiye’ye söz verdi: Parlamento yasa tasarısını 16 Kasım'da oylayacak

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ülkesinde yakından takip edildi. İsveç’in önde gelen gazetesi Aftonbladet, "Kristtersson, İsveç'in hiçbir terör örgütüyle diyaloğa girmeyeceği yönünde söz verdi" diye yazdı. İsveç parlamentosu, terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran yasa tasarısını 16 Kasım'da oylayacak.

İsveç Türkiye’ye söz verdi: Parlamento yasa tasarısını 16 Kasım'da oylayacak
Ekleme: 10.11.2022 - 09:03 Güncelleme: 10.11.2022 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
İsveç Türkiye’ye söz verdi: Parlamento yasa tasarısını 16 Kasım'da oylayacak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İsveç Başbakanı Ulfstersson ile yaptığı görüşme, İsveç basınında geniş yer buldu. Ülkenin önde gelen gazetesi Aftonbladet, 'Kristersson, Türkiye ile bir dostluk grubu kurarak ilişkileri güçlendirmek istiyor' başlıklı haberinde, 'Kristterson İsveç'in hiçbir terör örgütüyle diyaloğa girmeyeceği yönünde söz verdi' ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA HAREKET BEKLİYOR
Dagens Nyheter gazetesinde 'Erdoğan, bir sonraki toplantıda daha olumlu bir tablo bekliyor' başlığıyla yayımlanan haberde, Kristersson'un Erdoğan'a, teröristlerle daha sıkı mücadele sözü verdiğine işaret edildi. Expressen gazetesi, 'Kristersson, Ankara'da Erdoğan ile görüştü' başlığını kullanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek günlerde İsveç'ten daha fazla hareket görmek istediğini kaydetti. İsveç resmi haber ajansı TT'de, haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek için önemli adımlar attığını ancak daha net sinyallere ihtiyaç duyulduğunu vurguladığını aktardı. Svenska Danbladet gazetesi de ay sonunda İsveç Başbakanı Kristersson ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'te görüşeceklerini iddia etti.

ERDOĞAN KARŞISINDA DİZ ÇÖKTÜK!
İsveç'te yeni hükümetin terör örgütü PKK/YPG ile arasına mesafe koyacağına yönelik açıklamaları Türkiye'ye iadesi istenen İsveçli eski vekil Emine Kakabaveh'i rahatsız etti. PKK yanlısı vekil “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında diz çöktük” diye konuştu.

16 KASIM'DA OYLAYACAK
Öte yandan İsveç parlamentosu, terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran yasa tasarısını 16 Kasım'da oylayacak. Yeni tasarıyla, İsveç'te yasal otoritelere terörle mücadelede daha etkin olma imkanı sağlanırken, güvenlik güçleri ve adli makamların, terörle irtibatı olan ve terörü destekleyen oluşumların örgütlenme özgürlüğünün önüne geçmesi sağlanacak.
HDP 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadı
CHP'li Ataşehir Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında flaş: Görevden alındı, soruşturma başladı
EYT'de tarih netleşti
Çin Bayraktar TB2'yi kopyaladı
Ankara'da metro hattı arızalandı: Vatandaşlar Mansur Yavaş'a isyan etti!
Bakan Nebati'den büyüme açıklaması! Hedefi duyurdu
Togg ilk deneyim merkezini İstanbul’da açtı
İETT skandallarına bir yenisini daha ekledi! Yolcular kapısı açık otobüste metrelerce yolculuk yaptı .
Başkan Erdoğan İsveç'ten iadesini istemişti! İşte FETÖ'cü Bülent Keneş'in hainlikleri
Japonya ile ABD'den Çin'i öfkelendirecek tehlikeli adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
İşsizlik rakamları açıklandı
CHP'li vekiller hakkında fezleke hazırlanacak
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
İsveç Türkiye’ye söz verdi: Parlamento yasa tasarısını 16 Kasım'da oylayacak
Bakan Kurum'dan gençlere 'İstihdam' müjdesi! Seferberlik başlatıldı
CHP'nin ortakları birbirine girdi! HDP'den İYİ Parti'ye: 'Haddini bil Akşener!'
Can Ataklı'nın Togg hazımsızlığı bitmiyor: Gördüğü üretim bandına da inanmadı
Sağlık Bakanı Koca'dan Ek Ödeme Yönetmeliği değerlendirmesi: Yüzde 20'den yüzde 40'a yükseldi!
Tunç Soyer'in nöbet şovuna gerekli ilgi gelmeyince belediye personeline 'zorunlu katılım talimatı' gönderdi
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

ÖTV indirimi hazırlığı başladı! İşte konuşulan rakamlar ve öne çıkan tarih

ÖTV indirimi hazırlığı başladı! İşte konuşulan rakamlar ve öne çıkan tarih

iOS 16.2 ile iPhone'lara Özel Erişilebilirlik Modu gelecek

iOS 16.2 ile iPhone'lara Özel Erişilebilirlik Modu gelecek

Duyuruldu: Twitter'da yeni dönem!

Duyuruldu: Twitter'da yeni dönem!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Borçlar ve para cezaları silinecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Borçlar ve para cezaları silinecek

Şifayı Türkiye’de buldu! 12 yıldır ağır depresyon hastasına beyin pili tedavisi .

Şifayı Türkiye’de buldu! 12 yıldır ağır depresyon hastasına beyin pili tedavisi .