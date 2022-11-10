İsveç Türkiye’ye söz verdi: Parlamento yasa tasarısını 16 Kasım'da oylayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İsveç Başbakanı Ulfstersson ile yaptığı görüşme, İsveç basınında geniş yer buldu. Ülkenin önde gelen gazetesi Aftonbladet, 'Kristersson, Türkiye ile bir dostluk grubu kurarak ilişkileri güçlendirmek istiyor' başlıklı haberinde, 'Kristterson İsveç'in hiçbir terör örgütüyle diyaloğa girmeyeceği yönünde söz verdi' ifadelerini kullandı.Dagens Nyheter gazetesinde 'Erdoğan, bir sonraki toplantıda daha olumlu bir tablo bekliyor' başlığıyla yayımlanan haberde, Kristersson'un Erdoğan'a, teröristlerle daha sıkı mücadele sözü verdiğine işaret edildi. Expressen gazetesi, 'Kristersson, Ankara'da Erdoğan ile görüştü' başlığını kullanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek günlerde İsveç'ten daha fazla hareket görmek istediğini kaydetti. İsveç resmi haber ajansı TT'de, haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek için önemli adımlar attığını ancak daha net sinyallere ihtiyaç duyulduğunu vurguladığını aktardı. Svenska Danbladet gazetesi de ay sonunda İsveç Başbakanı Kristersson ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'te görüşeceklerini iddia etti.İsveç'te yeni hükümetin terör örgütü PKK/YPG ile arasına mesafe koyacağına yönelik açıklamaları Türkiye'ye iadesi istenen İsveçli eski vekil Emine Kakabaveh'i rahatsız etti. PKK yanlısı vekil “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında diz çöktük” diye konuştu.Öte yandan İsveç parlamentosu, terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran yasa tasarısını 16 Kasım'da oylayacak. Yeni tasarıyla, İsveç'te yasal otoritelere terörle mücadelede daha etkin olma imkanı sağlanırken, güvenlik güçleri ve adli makamların, terörle irtibatı olan ve terörü destekleyen oluşumların örgütlenme özgürlüğünün önüne geçmesi sağlanacak.