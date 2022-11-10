İETT skandallarına bir yenisini daha ekledi! Yolcular kapısı açık otobüste metrelerce yolculuk yaptı .

İstanbul’da İETT otobüsü şoförü, kapıyı kapatmadan metrelerce ilerledi. Tehlikeli yolculuk, Kadıköy Bostancı’da içi yolcu dolu 500T hat numaralı İETT otobüsünde yaşandı. Kapının dibinde ayakta yolculuk yapan vatandaşlar, kapısı açık İETT otobüsünde tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. .

İstanbul'da yaşanan olay, Kadıköy Bostancı mevkiinde D-100 karayolunda bugün saat 07.30 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tuzla-Cevizlibağ arasında sefer yapan 500T otobüsü, şoförünün kapıyı kapatmaması nedeniyle bir süre kapısı açık şekilde ilerledi.Kapının dibinde ayakta yolculuk yapan vatandaşlar, kapısı açık İETT otobüsünde tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Yolculardan birisi kapıyı çekerek kapatmaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Otobüs şoförü metrelerce ilerledikten sonra otobüsün kapısını kapattı.Yolcu dolu İETT otobüsünün kapısı açık şekilde ilerlediği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı...