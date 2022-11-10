Bakan Kurum'dan gençlere 'İstihdam' müjdesi! Seferberlik başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.Bakan Kurum, TOKİ konutlarının ödemelerine ve taksitlerine dair bir soruyu şöyle yanıtladı: 'TOKİ Projelerimizde aylık taksitler, altı ayda bir, önceki altı aylık dönemdeki memur maaş artış oranları baz alınarak güncellenmektedir. Ancak burada vatandaşlarımızın ekonomik durumları göz önüne alınarak, artış oranları vatandaşımızın lehine memur maaş artışlarından daha düşük olarak uygulanmaktadır. Son 3 yılda sosyal konutlarımıza memur maaş artış oranı tam olarak uygulanmamış, vatandaş lehine düzenlenmiştir. Örneğin, geçen yıl memur maaş artış oranı yüzde 80'nin üzerinde olmasına rağmen, yüzde 25 oranı uygulanmıştır.''TOKİ 1 MİLYON 170 BİN KONUTU YAPMIŞ BİR KURUMDUR'Söz verilen konutların teslim edilmediği iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Kurum, 'Bugün 50 Bin Konut Kampanyasında 142 aktif projede 52 bin 128 konutumuzu; yine 100 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 252 aktif projede 97 bin 483 yeni yuvamızı hak sahiplerine etaplar halinde teslim ediyoruz. Şu an 150 bin sosyal konutumuzun, büyük bölümünü vatandaşlarımıza teslim ettik, yılsonuna kadar da 60 bin konutu teslim edeceğiz, kalanların da inşaatları hızla devam ediyor. ' dedi.TOKİ 7 GÜN 24 SAAT SAYIŞTAY DENETİMİNDEBazı milletvekillerinin sorduğu sorulardan TOKİ'nin nasıl kaynak ürettiğine dair bilgileri olmadığını gördüğünü söyleyen Bakan Kurum, 'TOKİ yedi gün 24 saat Sayıştay denetimine tabidir. TOKİ'miz genel bütçeden pay almıyor. TOKİ kendi dinamikleriyle; konut, işyeri ve arsa satış gelirleri, kredi geri dönüşleri, yurtdışı çıkış harçları, yapım işleri hizmet payı ve benzeri gelirlerle konut projelerinin finansmanını gerçekleştiriyor. TOKİ'miz bugüne kadar 1 Trilyon 317 milyar liralık yatırım değeriyle, 1 milyon 170 bin konutu yapmış bir kurumdur. Yeni projelerimizi de aynı gücü göstererek ve kaynak üreterek yapacaktır. Hiç endişeniz olmasın. Biz gücümüzü milletten alıyoruz. 250 bin konutumuzu da milletimize söz verdiğimiz tarihe kadar yapacağız. Ayrıca şunu da ifade edeyim. Kaynak kaynak diyorsunuz. Biz de her defasında söylediğimiz gibi kaynak bu millettir, bu milletin özgüvenidir, teminatı da garantisi de, bundan öncekilerde olduğu gibi bu dev projemizde de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.' şeklinde konuştu.GENÇLERE İSTİHDAM MÜJDESİ!Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda gençlere istihdam müjdesi de verdi. Kurum, genç istihdam seferberliği başlattıklarını vurgulayarak, 2021 yılında Bakanlığımızın ve belediyelerimizin teknik şartnamelerinde yaptığımız değişiklikle genç istihdam seferberliğimizi başlattık. Geçtiğimiz süre zarfında, 25 bin gencimiz bu proje kapsamında göreve başladı. 2023 yılı hedefimizi 50 bine ve daha da üzerine yükseltmiş durumdayız. Tabi buradan bir müjdeyi de gençlerimize vermek istiyorum. Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarına merkezi yerleştirme sistemi ile çeşitli branşlarda toplam 3 bin 297 personel istihdamı için çalışmalarımızı tamamladık, alım işlemlerimizi başlatıyoruz.' dedi.