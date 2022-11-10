Ankara'da korkunç olay: Bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi'nde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evde kalan 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.
Bir hafta önce öldürüldüğü belirlenen 5 kişi için soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evde kalan 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.
Bir hafta önce öldürüldüğü belirlenen 5 kişi için soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.