  • USD: 18,59 - 18,63
  • EURO: 18,47 - 18,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia etmişti! O ismin daha önce PKK/KCK propagandası yaptığı ortaya çıktı

İzmir Barosu Olağan Genel Kurul toplantısında "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" iddia eden avukat Aryen Turan hakkında inceleme başlatılmıştı. PKK/KCK propagandası yapmak suçundan Aryen Turan hakkında daha önce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenlendiği öğrenildi. Turan'ın 2015 yılında HDK/HDP ve Mezopotamya Kültür Merkezi organizesinde düzenlenen yürüyüşe katıldığı ve "Biji Serok Apo" sloganı attığı, 2014 yılında katıldığı yürüyüşte ise yine benzer bir şekilde terör örgütü PKK/KCK'ya ve PKK elebaşı Öcalan'a destek sloganları attığı belirlendi.

Ekleme: 1.11.2022 - 12:23 Güncelleme: 1.11.2022 - 12:29 / Editör: Ozge Selin
Aryen Turan, İzmir Barosu Olağan Genel Kurul toplantısı sırasında yaptığı konuşmada "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" iddia etmiş, bu sözlere salondaki bazı avukatlar tepki göstermişti. Yaşananlardan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Aryen Turan hakkında inceleme başlatmıştı. Görevlendirilen savcıların konuşmayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

"KATİL TC DEVLETİ" SLOGANI ATMIŞ

Daha önce de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca Aryen Turan hakkında PKK/KCK propagandası yapmak suçundan iki farklı iddianame düzenlendiği öğrenildi. Turan hakkında 2015 yılında düzenlenen iddianamede, İzmir'de HDK/HDP ve Mezopotamya Kültür Merkezi organizesinde düzenlenen yürüyüşe katıldığı, yürüyüşte "Arin Mirkan yaşıyor, YPJ savaşıyor" , "Özge'nin faili katil TC devleti", "Biji Serok Apo" (Yaşasın başkan Apo) şeklinde slogan attığı tespit edildi.

İKİ FARKLI ÖRGÜT PROPAGANDASINDAN İDDİANAME

2014 yılında yine terör örgütü propagandasında hakkında iddianame düzenlenen Turan'ın, Dokuz Eylül Özgür Öğrenci Derneği tarafından 2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi kampüsünde "Abdullah Öcalan'a Özgürlük" adı altında gerçekleştirilen imza kampanyası ve sözde basın açıklamasına katıldığı belirtildi. Aryen Turan ve beraberindekilerin, "disa disa serhildan serokeme Öcalan, biji serok Apo, Öcalana yaklaşım savaş barış gerekçemizdir, dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan, biji berxwande YPG, katil polis üniversiteden defol" gibi sloganlardan attıkları belirlendi.
Başkan Erdoğan milletvekilleriyle buluştu! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Bakan Soylu'dan tatbikat açıklaması! Saat 18:57'de...
Bakan Soylu'dan Afet iletişim Çalıştayı'nda önemli açıklamalar
Gazeteci Emin Çölaşan Togg'u hedef aldı: Cumhuriyet Bayramı'nı gölgelediler
Fuat Avni'nin 14 yaş küçük sevgilisiyle ifşa mesajları kavgası
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Türkiye'den sağlık turizminde dev atılım
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!
CHP’li belediyelerden mıcırlı vurgun! Kuşadası'ndaki yolsuzluk Didim'e de sıçradı
Avcılar'da lastiğinden duman yükselen metrobüsün yolcuları tahliye edildi
MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlusuna Suriye'de nokta operasyon
Murat Kurum: İlk Evim projemize 1.5 ayda 8 milyon başvuru
Bakan Akar'dan 'tahıl koridoru' diplomasisi
Jandarma ve EGM'den Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu! Bakan Soylu: İftiralarını yanına bırakmayacağız!
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu için suç duyurusu!
Rusya Devlet Başkanı Putin'den yeni gaz merkezi açıklaması... 'Türkiye'de hızlıca kurabiliriz'
Azerbaycan ve Ermenistan güç kullanmaktan kaçınma konusunda anlaştı!
ABD: Tahıl krizinde Türklere güvenimiz sonsuz!
Bartın'daki maden faciasında 7 tutuklama...
Zelenskiy'den Türkiye vurgulu 'tahıl koridoru' mesajı! Rusya'dan 'çekilmedik, askıya aldık'
Mahir Ünal görevden affını talep etti! Özlem Zengin yeni Grup Başkanvekili oldu!
İstanbul'da sis etkili oluyor; Meteoroloji'den bazı illere yağış ve sel uyarısı

İstanbul'da sis etkili oluyor; Meteoroloji'den bazı illere yağış ve sel uyarısı

Kapadokya yolunda 6 kişi ölmüştü: Şoför hakkında şok detay ortaya çıktı! Meğer yüzde 47...

Kapadokya yolunda 6 kişi ölmüştü: Şoför hakkında şok detay ortaya çıktı! Meğer yüzde 47...

Kredi kartı bilgilerini çalan beş Android uygulaması tespit edildi

Kredi kartı bilgilerini çalan beş Android uygulaması tespit edildi

Büyük bir gürültü koptu: Asfalt yarıldı sonrası tam bir felaket

Büyük bir gürültü koptu: Asfalt yarıldı sonrası tam bir felaket

Türkiye'de ilk kez rastlandı: 41,5 milyon yıllık ağaç fosilleri bulundu

Türkiye'de ilk kez rastlandı: 41,5 milyon yıllık ağaç fosilleri bulundu

Gökdelen büyüklüğünde bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor

Gökdelen büyüklüğünde bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor