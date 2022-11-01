TSK'nın kimyasal silah kullandığını iddia etmişti! O ismin daha önce PKK/KCK propagandası yaptığı ortaya çıktı

İzmir Barosu Olağan Genel Kurul toplantısında "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" iddia eden avukat Aryen Turan hakkında inceleme başlatılmıştı. PKK/KCK propagandası yapmak suçundan Aryen Turan hakkında daha önce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenlendiği öğrenildi. Turan'ın 2015 yılında HDK/HDP ve Mezopotamya Kültür Merkezi organizesinde düzenlenen yürüyüşe katıldığı ve "Biji Serok Apo" sloganı attığı, 2014 yılında katıldığı yürüyüşte ise yine benzer bir şekilde terör örgütü PKK/KCK'ya ve PKK elebaşı Öcalan'a destek sloganları attığı belirlendi.

Aryen Turan, İzmir Barosu Olağan Genel Kurul toplantısı sırasında yaptığı konuşmada "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" iddia etmiş, bu sözlere salondaki bazı avukatlar tepki göstermişti. Yaşananlardan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Aryen Turan hakkında inceleme başlatmıştı. Görevlendirilen savcıların konuşmayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.



"KATİL TC DEVLETİ" SLOGANI ATMIŞ



Daha önce de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca Aryen Turan hakkında PKK/KCK propagandası yapmak suçundan iki farklı iddianame düzenlendiği öğrenildi. Turan hakkında 2015 yılında düzenlenen iddianamede, İzmir'de HDK/HDP ve Mezopotamya Kültür Merkezi organizesinde düzenlenen yürüyüşe katıldığı, yürüyüşte "Arin Mirkan yaşıyor, YPJ savaşıyor" , "Özge'nin faili katil TC devleti", "Biji Serok Apo" (Yaşasın başkan Apo) şeklinde slogan attığı tespit edildi.



İKİ FARKLI ÖRGÜT PROPAGANDASINDAN İDDİANAME



2014 yılında yine terör örgütü propagandasında hakkında iddianame düzenlenen Turan'ın, Dokuz Eylül Özgür Öğrenci Derneği tarafından 2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi kampüsünde "Abdullah Öcalan'a Özgürlük" adı altında gerçekleştirilen imza kampanyası ve sözde basın açıklamasına katıldığı belirtildi. Aryen Turan ve beraberindekilerin, "disa disa serhildan serokeme Öcalan, biji serok Apo, Öcalana yaklaşım savaş barış gerekçemizdir, dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan, biji berxwande YPG, katil polis üniversiteden defol" gibi sloganlardan attıkları belirlendi.