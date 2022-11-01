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Roma dönemine ait lahitte insan kemikleri bulundu

Bolu'da, bir inşaatın bahçe duvarı temeli için kazılan alanda bulunan Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen lahitte insan kemiklerine rastlandı.

Ekleme: 1.11.2022 - 14:03 Güncelleme: 1.11.2022 - 14:06 / Editör: Ozge Selin
Roma dönemine ait lahitte insan kemikleri bulunduBolu'da, bir inşaatın bahçe duvarı temeli için kazılan alanda bulunan Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit, Bolu Müze Müdürlüğü'nde açıldı. Lahitten aynı aileden olduğu değerlendirilen 3 insana ait kemikler ve gözyaşı damlası şişesi çıktı. Tepecik Mahallesi'nde bir inşaatın bahçe duvarının temeli için yapılan kazıda, 28 Ekim'de iş makinesi sert bir cisme çarptı. Operatör, iş makinesiyle etrafını kazınca lahit ortaya çıktı. Çalışmalar durdurulup, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye müze müdürlüğü görevlileri geldi. İncelemede, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit, vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı. Lahit, incelenmek üzere aynı gün müze müdürlüğü bahçesine götürüldü.

LAHİDİN KAPAĞI AÇILDI

Bolu Müze Müdürlüğü bahçesinde bulunan lahidin kapağı uzman arkeologlar ile birlikte vinçle kaldırılarak açıldı. Müze etrafında toplanan meraklı vatandaşlar da lahidin açılmasını izledi. Lahidin içinde bulunan su, önce kovalarla dışarıya atıldı.

Daha sonra lahitte aynı aileden olduğu düşünülen 3 insana ait kemikler ile gözyaşı damlası şişesi çıktı.

Lahitte inceleme devam ediyor.

Roma dönemine ait lahitte insan kemikleri bulundu
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