Rize ve Artvin'de kuvvetli yağış bekleniyor

Yurt genelinde sonbahar yağmurları başladı.Batıda yazdan kalma son günler yaşanırken Doğu Karadeniz bölgesinde yağışlı hava etkisini gösterdi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Rize ve Artvin'de gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağışın etkili olacağını duyurdu.Açıklamaya göre, iki kentin kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.Yağışların, 1500 metre üzeri yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.Ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, sel ve yıldırıma karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.